문체부, APEC 정상회의 성공 기원 국민참여 응원 주간 운영

문화체육관광부는 '2025년 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의' 성공 개최를 기원하는 '국민 참여 응원 이어가기 주간'을 오는 25일까지 운영한다고 밝혔다.

21개 회원 정상과 대표단, 기업인, 언론인 등 세계인 2만여 명이 모이는 이번 APEC 정상회의에서는 회원국 간 무역과 투자 협력 강화와 더불어 디지털 전환과 인공지능(AI) 시대를 선도하는 지속 가능한 성장과 번영을 만들어 갈 예정이다. 이를 통해 대한민국의 미래산업 성장 가능성 확보 등 다양한 경제적 효과도 얻을 것으로 기대된다.

이에 방송·연예·체육 등 다양한 분야의 유명인 30여 명이 APEC 성공 개최를 한목소리로 응원한다. APEC 정상회의를 맞이하는 준비 관계자와 지역상인·방문객 등 국민 20여 명 등도 응원에 참여, APEC 성공 개최 기원에 힘을 보탠다.

응원 이어가기는 지난 17일 APEC 정상회의에 대한 국민적 이해를 돕기 위해 만든 소개 홍보영상을 발판 삼아, 유명인(4편)과 일반 국민(2편) 등, 영상 6편으로 구성될 예정이다.

또한 문체부는 오는 11월1일까지 APEC 홍보영상(10월17일), 응원 영상 1편(10월20일)과 연계해 국민 참여 응원 댓글 행사를 진행할 예정이다. 자세한 참여 방법은 대한민국 정부 누리소통망에서 확인할 수 있다.

문체부 이정은 디지털소통관은 "국가적으로 큰 행사인 APEC 정상회의 개최가 10일을 남겨 둔 만큼, 국민적 관심과 응원이 매우 중요한 시기"라며 "APEC의 성공 개최를 응원하는 많은 국민의 참여를 바란다"라고 밝혔다.





