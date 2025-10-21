본문 바로가기
Dim영역
국제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

다카이치, 일본 첫 여성 총리로 선출…석 달 만에 정치 공백 마침표

김민영기자

입력2025.10.21 14:52

수정2025.10.21 14:58

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

중의원·참의원 투표서 모두 과반 득표

일본 집권 자민당의 다카이치 사나에 총재가 21일 일본 최초의 여성 총리가 됐다. 다카이치 총재의 선출로 지난 7월 선거 참패 이후 석 달간 이어졌던 정치 공백과 여야 갈등도 일단락됐다.



다카이치 사나에 당시 총무상이 2019년 9월11일 도쿄 총리관저에서 발언하고 있다. AP연합뉴스

다카이치 사나에 당시 총무상이 2019년 9월11일 도쿄 총리관저에서 발언하고 있다. AP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘


교도통신에 따르면 다카이치 총재는 전체 465표 가운데 237표를 얻어 절반(233표)을 넘겼다. 자민당과 새로운 연정 파트너인 제2야당 일본유신회, 그리고 일부 무소속 의원들이 다카이치 총재를 지지한 것으로 보인다. 현재 중의원 의석은 자민당이 196석, 일본유신회가 35석으로, 양당 합산 231석으로 절반(233석)에서 2석이 부족하다.

뒤이어 치러진 참의원(상원) 선거에서는 전체 236표 중 다카이치 총재가 123표를 득표해 입헌민주당의 노다 요시히코 대표(44표)를 제쳤다.


총리 선출이 완료되면서 일본 정부 대변인인 관방장관이 다카이치 내각의 각료 명단을 발표하고, 이날 저녁 새로운 다카이치 내각이 정식 출범할 예정이다. 이시바 시게루 전 총리는 이날 오전 내각과 함께 총사퇴했다.


AP통신은 "이번 선출은 전날 다카이치 총리가 새 연정 파트너와 연합 합의를 체결한 직후로 그의 집권 연합이 한층 오른쪽으로 이동할 것이라는 관측이 나온다"고 전했다.




김민영 기자 argus@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

하루에 100마리씩 튀겨도 남는 게 없네…2만5000원 짜리 치킨값 대해부[치킨공화국의 몰락]① 하루에 100마리씩 튀겨도 남는 게 없네…2만5000원... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"성심당 가려고 연차냈는데…" 11월3일 하필 그날이

전기밥솥 이렇게 쓰면 치매 위험…"내솥에 쌀 씻지 마라" 경고

또 "크고 아름답게…" 백악관 허무는 트럼프

"남들 다 가는 오사카·다낭 이젠 식상해"…한국인 '38배' 폭증한 '이곳'

비만인데 더 오래 산다고?…'이 힘' 강하면 사망 위험 뚝

"2만5000원 짜리 100마리씩 튀겨도 쪽박"…치킨 공화국은 결국 '몰락'했다

"50억 아파트에 5000만원 보유세"…집값 안정 vs 시장 불안 '팽팽'

새로운 이슈 보기