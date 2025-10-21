BNK경남은행, '금융교육 전문 강사' 지속적으로 양성

1사 1교 금융교육의 질 향상하기 위해



BNK경남은행은 '1사 1교 금융교육'의 질을 향상하기 위해 '금융교육 전문 강사'를 지속적으로 양성하고 있다고 21일 밝혔다.

1사 1교 금융교육은 금융회사가 인근 초·중·고교와 결연을 맺고 방문교육, 체험교육, 동아리 활동 지원 등 다양한 금융교육을 실시하는 프로그램이다.

올해 BNK경남은행 직원 5명이 금융감독원이 실시한 '2025년 금융교육 전문 강사 양성연수'를 듣고 필기시험과 강의평가 등 인증심사를 통과했다.

BNK경남은행은 금융교육 전문 강사뿐만 아니라 각 영업점에 1명 이상의 금융 교육 담당자를 지정하고 1사 1교를 맺은 학교에 금융교육을 지원하고 있다.

현재 BNK경남은행은 지역 초·중·고 362개교와 1사 1교 금융교육을 맺고 있으며 2025년 1월부터 9월 말까지 279건의 1사 1교 금융교육을 실시한 바 있다.

또 지역 장애인과 노인 등 금융 취약계층을 대상으로 120여건의 금융교육을 진행했다.

금융소비자보호 담당임원 김경옥 상무는 "양질의 금융교육을 제공할 전문 인력을 양성하는 금융감독원의 '금융교육 전문 강사 인증제'에 BNK경남은행 직원들이 해마다 도전하고 있다. 많은 직원들이 전문성과 윤리성을 겸비한 금융교육 전문 강사가 되길 기원한다. 앞으로도 BNK경남은행은 지역 학생과 금융취약계층들에게 실질적으로 도움이 되는 금융교육을 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한편 BNK경남은행은 금융교육 전문 강사 양성과 별도로 고객의 소중한 재산을 보호하고자 경남 지역별 시니어클럽 및 노인복지관과 협력해 지역 고령층을 대상으로 '찾아가는 디지털 금융교육'을 제공하고 있다.

또한 보이스피싱 피해 예방 관리를 비롯해 금융소비자 교육, 영업점·모바일뱅킹·SNS 홍보, 알림톡·LMS 발송, 찾아가는 이동점포 행사·보이스피싱 예방 가두캠페인 진행 등 다양한 방안도 추진 중이다.





