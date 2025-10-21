본문 바로가기
한림대 G-Stay, 춘천 축제서 '정주 인식 조사' 대성황…1150명 참여

이종구기자

입력2025.10.21 11:03

숏뉴스
한림대학교(총장 최양희) 지역정주지원센터(G-Stay)는 지난 18일 춘천시와 막국수닭갈비축제위원회와 협력하여 '춘천 막국수닭갈비축제' 현장에서 '지역민&Visitor 정주 인식 조사 프로그램'을 운영했다.

한림대학교 지역정주지원센터가 지난 18일 춘천시와 막국수닭갈비축제위원회와 협력하여 '춘천 막국수닭갈비축제' 현장에서 '지역민&Visitor 정주 인식 조사 프로그램'을 운영하고 있다. 한림대학교 제공

이번 프로그램은 교육부 글로컬대학30 사업의 일환으로, 강원 관광 축제를 매개로 지역민과 방문객이 함께 참여하는 체험형 조사 형태로 진행되었다. 전문 여론조사기관이 예측한 참여 인원은 약 800명이었으나, 행사 당일 불과 4시간 만에 1150명이 응답을 완료하며 높은 관심을 보였다.


조사 내용은 ▲강원도 거주(정주) 경험 여부 ▲정주 의향 ▲정주 고려 요인 ▲이주민을 위한 지원 ▲정주 의견 등을 포함하고 있으며, 이를 통해 지역민과 도외 방문객 간의 인식 차이를 분석하고, 향후 맞춤형 지역민&Visitor 프로그램 및 재학생 정주인재 양성 프로그램 개발의 기초자료로 활용될 예정이다.

성시일 지역정주지원센터장은 "시민들의 소중한 목소리가 강원에서 지속적으로 살고 싶은 환경을 만드는 데 밑거름이 될 것"이라며 "수집된 데이터를 기반으로 지역 정주 지원 정책과 대학-지자체 협력 모델을 발전시켜 나갈 것"이라고 밝혔다.


한편, 한림대학교 지역정주지원센터는 앞으로도 강원도민·도외민과 함께 '살고 싶은 강원, 머물고 싶은 강원'을 만들기 위한 연구와 실천을 이어갈 예정이다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
