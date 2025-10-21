광주 서구, 27일 '예비부모 건강강좌' 운영

난임치료 전문가 초청…"임신·출산 문화 확산"

광주시 서구가 오는 27일 서구청 들불홀에서 난임치료 전문가를 초청해 '예비부모를 위한 건강 A to Z' 건강강좌를 운영한다.

21일 서구에 따르면 이번 강좌는 최근 증가하는 난임과 저출산 문제에 대응해 예비부모에게 올바른 건강관리 지식과 정확한 정보를 제공하고 건강한 임신과 출산 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

강의는 최범채 시엘병원 병원장이 맡아 ▲난임의 원인과 예방 ▲임신 전 필수 건강검진과 생활습관 관리 ▲보조생식술(인공수정·시험관시술) 등 실질적인 내용을 중점적으로 소개할 예정이다.

또 ▲체성분 검사 ▲우울검사 ▲서구보건소 모자보건사업 홍보 등 부대행사가 진행되며 사전 신청자에게는 임신 건강보조제(엽산제) 1개월분이 제공된다.

참여 대상은 가임기 남녀 70명이며 선착순 모집한다. 신청은 서구보건소 모자보건팀에 방문하거나 전화를 통해 가능하다.

이은주 건강증진과장은 "아이를 갖기 전부터 스스로 건강을 챙기는 것은 현명한 출산 준비의 첫걸음이다"며 "이번 강좌를 통해 예비부모들이 건강한 임신을 위한 정보를 얻고 다양한 출산지원사업도 적극 활용하길 바란다"고 말했다.





