삼성重, '코마린 2025'서 자율운항·AI 정비 기술 국제 인증

조성필기자

입력2025.10.21 09:32

삼성중공업이 세계 조선해양 전시회 '코마린(KORMARINE) 2025'에서 자율운항·AI 정비 솔루션 등 첨단 기술의 국제 인증을 잇달아 획득하며 디지털 조선 경쟁력을 입증했다.


삼성중공업은 부산 벡스코에서 개막한 코마린 2025에서 자율항해시스템 'SAS(Samsung Autonomous Ship)'이 일본선급(NK)으로부터 기술자격(TQ·Technology Qualification)을 받았다고 21일 밝혔다. 국내 조선사가 일본 선급으로부터 자율항해 기술 인증을 받은 것은 이번이 처음이다.

코마린 2025에 설치된 삼성중공업 부스 전경. 삼성중공업 제공

코마린 2025에 설치된 삼성중공업 부스 전경. 삼성중공업 제공

삼성중공업은 또 선박 유지보수 솔루션 'SCBM(Samsung Condition Based Maintenance)'은 미국선급(ABS)으로부터 '스마트 기계건전성 모니터링(Smart MHM)' Tier2 제품설계 평가승인(PDA)을 받았다. 두 기술 모두 인공지능(AI) 기반 데이터 분석으로 선박 운항 효율과 안전성을 높이는 핵심 기술로 꼽힌다.


삼성중공업은 22일에는 업계 최초로 '표면파 통신 기반 화재감지시스템(F&G Detection System)'의 기본 인증(AiP)을 ABS로부터 받을 예정이다. 복잡한 유선 환경을 무선으로 전환해 공정 효율과 원가를 줄이는 기술이다. 이동연 삼성중공업 조선해양연구소장(부사장)은 "선박의 성능을 업그레이드하는 디지털 솔루션이 곧 조선 경쟁력"이라며 "스마트선박 기술 시장을 선도하겠다"고 말했다.




조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr
