"광주 청소년들이여, 상상의 나래 펼쳐라"

호남취재본부 강성수기자

입력2025.10.21 09:29



시, 25일 5·18광장서 '청소년상상페스티벌'
청소년 주도 공연·체험·버스킹 등 프로그램

'2025 광주청소년상상페스티벌' 포스터. 광주시 제공

'2025 광주청소년상상페스티벌' 포스터. 광주시 제공

광주시는 지역 대표 청소년 축제인 '2025 광주 청소년상상페스티벌'을 오는 25일 오후 1~5시 5·18민주광장 일대에서 개최한다고 21일 밝혔다.


광주시가 주최하고 광주기독교청소년협회가 주관하는 '2025 광주청소년상상페스티벌'은 올해로 12주년을 맞는다. 이 축제는 청소년들이 직접 기획하고 준비하는 '청소년 주도형' 문화축제라는 점에서 의미를 지닌다.

올해 페스티벌은 디지털 시대 흐름을 반영한 다양한 프로그램을 선보인다. 현장에는 디지털 플레이존과 인공지능(AI) 아트 체험을 비롯해 키링(열쇠고리) 만들기 등 25개의 체험 부스가 운영된다. 지역 내 16개 청소년 관련 기관이 참여해 체험의 깊이를 더할 예정이다.


축제 메인무대에서는 청소년들의 다채로운 끼를 엿볼 수 있는 공연들이 펼쳐진다. 청소년 댄스 경연대회 'YOUTH DANCE'를 통해 숨겨진 재능을 가진 댄스팀들이 실력을 겨루며, 이 외에도 청소년 밴드 버스킹, 시민들이 함께 참여하는 플래시몹 등이 축제 열기를 고조시킨다.


또 오후 3시부터 진행되는 식전 공연에서는 청소년 뮤지컬 동아리 '하랑' 팀의 감동적 무대와 용인대 청무태권도 시범단 공연이 준비돼 기대를 모으고 있다.

이영동 여성가족국장은 "청소년들이 주체가 돼 상상의 나래를 펼치는 뜻깊은 자리다"며 "많은 청소년과 시민들이 함께 어울려 문화의 생산자이자 실천가로 성장하는 청소년들의 밝은 미래를 응원해 주시길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr


