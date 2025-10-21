원주시, 만두축제 24일 개막…세일 페스타·청춘마켓 동시 개최

2025 원주만두축제, 이연복 셰프와 함께 '맛있는 이야기' 펼쳐

원주시, '먹고 사고 즐기는' 축제·쇼핑 통합…지역경제 활성화 총력

강원도 원주시는 오는 24일부터 26일까지 3일간 중앙동 전통시장 일원에서 열리는 '2025 원주만두축제'의 개막을 앞두고 축제장을 찾는 시민과 관광객의 편의를 위한 최종 안내 사항을 공개했다.

만두축제 현장 배치도. 원주시 제공

이번 축제는 '맛있는 이야기, 정겨운 추억'을 주제로 다양한 먹거리와 체험, 공연이 어우러지는 가을철 대표 미식 축제로 기획됐다.

축제장은 ▲메인무대 ▲만두부스존 ▲손만두판매존 ▲문화예술체험존 ▲플리마켓 ▲청춘마켓 등으로 구성되며, 시민들이 쉽게 이동하고 체험할 수 있도록 동선 중심형 구조로 배치됐다. 특히 중앙청소년문화의집 1층에 수유실을 설치해 아이를 동반한 가족 단위 방문객에게 쾌적한 휴식 공간을 제공한다.

개막식은 10월 24일 오후 6시 30분, 화려한 축하공연과 함께 막을 올린다. 이후 3일간 라이브 쿠킹쇼, 만두쿠킹클래스, 만두경연대회, 만두빚기체험 등 남녀노소가 즐길 수 있는 다채로운 프로그램이 이어진다. 축제 마지막 날인 26일 열리는 2025 원주만두축제 홍보대사 이연복 셰프의 라이브 쿠킹쇼가 축제의 대미를 장식할 예정이다.

만두축제 기간 차량통제 구간. 원주시 제공

원주시는 축제 기간 교통 혼잡 완화를 위해 무료 셔틀버스를 운행한다. 셔틀버스는 댄싱공연장·보건소 2개 노선으로 운영되며, 매일 오전 11시부터 오후 9시 30분까지 운행된다.

원강수 원주시장은 "올해 원주만두축제는 맛과 즐거움, 편의가 모두 어우러진 완성도 높은 축제로 준비되고 있다"며 "배치도와 셔틀버스 안내 등을 통해 시민과 관광객 누구나 편안하게 축제를 즐길 수 있을 것"이라고 말했다.

이어 "많은 분이 원주를 찾아 지역 상권과 관광지에도 활기가 돌길 기대한다"고 덧붙였다.

'원주만두축제와 함께하는 세일 페스타' 포스터. 원주시 제공

◆'먹GO! 사GO! 즐기GO!' 원주만두축제와 함께하는 세일 페스타 개최

원주시는 지역 대표 축제인 원주만두축제와 연계해 구도심 상권을 활성화하기 위해 오는 22일부터 26일까지 5일간 '원주만두축제와 함께하는 세일 페스타'를 개최한다.

이번 세일 페스타에는 만두축제 행사장 인근 소상공인과 자영업자들이 참여해 자율적인 할인 행사를 진행한다. 시민들은 할인된 가격으로 다양한 상품을 구매할 수 있으며, 참여업체는 매출 증대와 홍보 효과를 거둘 수 있어 지역 상권에 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.

행사에는 원일로 일대 일부 상점들이 참여하며, 중앙동 전통시장 일원(도래미시장, 문화의거리, 자유시장, 중앙시장, 중원전통시장, 풍물시장)에서는 자체적으로 세일 페스타를 진행할 예정이다.

특히 전통시장과 상점가의 온누리상품권 가맹점에서는 온누리상품권을 통해 10% 할인 혜택을 받을 수 있다. 혜택을 받기 위해서는 사전에 '디지털온누리' 앱을 설치해야 한다.

행사는 참여업체마다 개별적으로 진행되며, 할인 품목과 할인율 등 자세한 사항은 시 홈페이지, 원주만두축제 공식 SNS 등에 게시된 안내문의 큐알(QR)코드를 통해 확인할 수 있다.

원강수 원주시장은 "원주만두축제와 함께하는 세일 페스타는 지역 상권에 축제의 열기와 활력을 함께 불어넣는 행사가 될 것"이라며 "시민들이 맛있는 만두를 즐기며 전통시장과 상점가 지역 소상공인들과 상생하는 자리가 되길 바란다"고 말했다.

'만두축제와 함께하는 청춘마켓' 포스터. 원주시 제공

◆원주시, 만두축제 연계 청년소상공인 직거래장터 '청춘마켓' 개최

원주시는 원주만두축제 기간인 오는 24일부터 26일까지 중앙동 문화공유플랫폼에서 2025 강원 소상공인 상생 직거래장터 '만두축제와 함께하는 청춘마켓'을 운영한다.

이번 행사는 지난 4월 강원특별자치도 공모에 선정된 소상공인 직거래장터 사업으로, 9월 열린 참여부스 선정심사위원회를 통해 상품성, 가격경쟁력, 독창성 등을 종합적으로 평가해 참가 부스를 선정했다.

원주만두축제가 열리는 3일간, 청춘마켓 30개 부스에서는 만두와 연계한 공예품, 먹거리, 원주 특산품, 체험 상품 등이 판매되며, 다채로운 공연과 이벤트도 함께 진행된다. 이를 통해 축제 방문객에게 지역 청년소상공인의 다양한 상품을 홍보하고 판매를 지원할 계획이다.

원강수 원주시장은 "청춘마켓을 통해 원주만두축제를 찾은 많은 관광객이 만두뿐 아니라 원주 소상공인의 다양하고 우수한 상품도 함께 즐기길 바란다"며 "시민과 관광객 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



