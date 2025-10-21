송파구, ‘석촌시장 수제 맥주 페스타’ 24일 개막

수제 맥주·전통시장 음식·버스킹 등

서울 송파구(구청장 서강석)는 오는 24일과 25일 오후 3시부터 9시까지 석촌시장 일대에서 ‘2025 석촌시장 수제 맥주 페스타’를 개최한다. 석촌시장 상인회가 주최·주관하는 이번 행사는 전통시장과 젊은 세대가 함께 어우러지는 송파의 대표 야간 거리축제다.

송파구 석촌시장 수제 맥주페스타 현장. 송파구 제공. AD 원본보기 아이콘

석촌시장은 2019년 대규모 정비사업으로 젊은 세대가 유입되면서 새로운 변화의 중심지로 떠올랐다. 이에 구와 상인회는 시장에 활력을 불어넣기 위해 2023년부터 수제 맥주 페스타를 시작했으며, 지난해에는 약 4000명이 방문하며 세대와 가족이 함께 즐기는 축제로 자리 잡았다.

올해는 전국 8개 수제 맥주 브랜드가 참여해 다양한 개성의 지역 맥주를 선보인다. 푸드트럭존과 시장 상인들이 직접 운영하는 부스에서는 닭강정, 순대, 수육, 홍어회 등 전통시장 대표 메뉴를 제공한다.

석촌시장 중심 거리에는 어쿠스틱 밴드와 싱어송라이터의 버스킹 무대, 지역 동아리 공연이 이어지고, 풍선아트·페이스페인팅·캐리커처 등 온 가족이 즐길 수 있는 체험 부스도 운영된다.

한편 송파구는 석촌시장 외에도 오는 25일 풍납시장, 30~31일 마천시장에서도 야시장 축제를 잇따라 열어 지역 상권 활성화를 도모한다. 각 행사에는 맥주존, 먹거리존, 노래자랑 등 다채로운 이벤트가 마련된다.

서강석 송파구청장은 “‘석촌시장 수제 맥주 페스타’는 전통시장 정서와 감각적인 도시 감성이 만나는 특별한 축제”라며 “앞으로도 특색 있는 야시장 콘텐츠를 개발해 전통시장이 지역경제의 중심으로 도약할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



