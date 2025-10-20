본문 바로가기
일반

공수처, '표적감사 의혹' 최재해 감사원장 소환 조사 마쳐

황서율기자

입력2025.10.20 19:11

고위공직자범죄수사처(공수처)가 최근 국민권익위원장 표적 감사 의혹이 제기된 최재해 감사원장을 불러 조사한 것으로 파악됐다.


연합뉴스

연합뉴스

20일 공수처 수사1부(부장검사 나창수)는 최 원장을 지난 18일 피의자 신분으로 불러 조사했다고 밝혔다. 최 원장은 윤석열 정부 시절인 2022년 전현희 당시 권익위원장을 사직시키기 위해 정기감사 대상이 아닌 권익위에서 특별감사 명목으로 각종 자료를 제출 받는 등 표적 감사 했다는 의혹을 받는다.

감사원은 2022년 7월 말부터 제보를 받아 권익위를 상대로 특별감사를 진행했다. 감사 대상은 전 전위원장의 근무태도 관련 의혹, 추미애 전 법무부 장관 아들의 군 특혜 의혹 관련 유권해석 부당 개입 의혹 등이었다.


이후 2023년 6월 감사원은 전 전위원장이 직원 갑질로 징계받게 된 권익위 국장의 선처를 구하는 탄원서에 서명하는 등 부적절한 행동을 했고 세종청사 근무 89일 중 83일을 오전 9시 이후에 출근했다는 등 내용이 담긴 감사 결과 보고서를 공개했다.


전 전위원장은 감사원 감사가 문재인 정부 때 임명된 자신의 사퇴 압박을 목적으로 진행된 것이라며 2022년 12월 최 원장과 유병호 당시 감사원 사무총장 등을 직권남용 권리행사방해 등 혐의로 공수처에 고발했다.




황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
