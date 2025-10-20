구리시, 가을철 산불방지 종합대책 본부 운영…선제적 예방 강화

경기 구리시는 2025년 가을철 산불 조심 기간인 20일부터 오는 12월 15일까지 '2025년 가을철 산불방지 종합대책 본부'를 운영한다고 이날 밝혔다.

이번 대책본부는 공무원 21명을 4개 조로 편성해 비상근무 체계를 가동하고, 산불 감시원 4명과 산불 전문 예방진화대원 30명을 투입해 산불 위험지역 33곳을 중심으로, 집중적으로 순찰한다.

또 입산객을 대상으로 한 산불 예방 계도 활동과, 마을회관·노인정 등 취약지 방문 홍보를 병행해 산불에 대한 시민 경각심을 높일 계획이다.

대책본부는 산불 발생 시 초기 대응력 강화를 위해 산불 진화차·등짐펌프 등 장비를 사전 점검하고, 산불 감시 초소 및 산림 인접지역에 감시원과 진화대원을 배치하는 등 건조한 가을·겨울철 산불 예방에 총력을 기울이고 있다.

구리시는 최근 5년간 산불이 발생하지 않았으며 올해 가을철에도 예방 순찰과 홍보 활동을 강화해 시민의 생명과 재산을 보호하고, 소중한 산림자원 보존에 최선을 다할 방침이다.

또 산불 발생 시 우선 진화에 투입할 수 있는 일반공무원 진화대 29명을 편성하고, 산불 대응 이론교육과 모의훈련을 실시해 현장 대응 능력을 한층 높였다.

백경현 구리시장은 "구리시의 산림은 미래세대에 물려줘야 할 소중한 자산이자 시민의 쉼터"라며 "가을비가 자주 내렸더라도 앞으로의 건조한 날씨와 등산객 증가로 산불 위험이 커질 수 있는 만큼, 시민 여러분께서도 산불 예방에 적극 동참해 주시기를 바란다"고 당부했다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



