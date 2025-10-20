본문 바로가기
Dim영역
경제
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

[2025국감]"왜 금 안 샀나" 여야 질타에…이창용 "구조적으로 살펴볼 것"

김혜민기자

입력2025.10.20 16:04

시계아이콘00분 57초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"외환보유액 축소 국면서는 금 매입 쉽지 않아"
"2013년 이후 10년 동안엔 주식 가격 더 많이 오르기도"
"외환보유액 확산 국면시 자산배분 다시 고민"

20일 국회 기획재정위원회가 진행한 한국은행 국정감사에서는 최근 금값이 치솟았음에도 한은이 적극적으로 금 매입에 나서지 않았다며 여야 의원들의 질타가 이어졌다.


이창용 한은 총재는 2023년까지는 주식 가격이 금보다 높았던 점, 최근 2~3년 동안 외환보유액이 줄어드는 추세였던 점을 강조하며 새로운 자산을 매입하기 쉽지 않았다고 설명했다. 다만 그는 금값 지속 여부와 달러의 안전자산 위치 등을 고려해 외환보유액 자산 배분을 구조적으로 다시 한번 살펴보겠다고 밝혔다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

한은은 2013년 금 20톤을 추가로 사들인 뒤 현재까지 금 보유량을 104.4톤으로 유지하고 있다. 이는 외환보유액의 약 1.2%로, 전 세계 38위 수준이다. 반면 국제 금값은 올해 들어서만 65%가 상승했다. 이에 기재위 소속 여야 의원들은 일제히 금 매입에 대한 한은의 입장 변화를 촉구했다. 안도걸 더불어민주당 의원은 "비기축통화이면서 소규모 개방국가로, 우리와 유사한 경제구조인 대만과 싱가포르도 외환보유액 대비 5~7% 수준을 보유하고 있다"며 "우리가 5% 수준까지 올려놨다면 산술적으로 외환보유고가 50억 달러는 늘었을 것"이라고 지적했다.

이에 이 총재는 "한은의 자산 포트폴리오가 2013년 금 매입을 그만둔 후 10년 동안 금을 사지 않았던 것은 합리적이라고 본다. 이후 10년 동안은 금보다 주식 가격이 훨씬 더 많이 올라갔기 때문"이라고 설명했다. 그는 "최근 3년 정도 금값이 굉장히 빨리 올라 기회를 놓친 것 아니냐는 우려는 상당히 수긍하는 면도 있다"면서도 "다만 최근 3년은 외환보유액이 줄어드는 국면에 있었기 때문에 새로운 자산을 매입하는 고민을 하기가 쉽지 않았다"고 덧붙였다.


그는 "외환보유액을 늘리는 국면으로 가게 되면 자산 배분을 어떻게 할지 고민의 여지가 있을 것"이라며 "최근의 금값이 지속될지 계속 논의가 되고 있다. 달러의 안전자산 위상하고도 관련이 많기 때문에 구조적으로 다시 한번 살펴볼 것"이라고 말했다. 다만 이 총재는 금 보유를 늘릴 계획이 있느냐는 질문에는 "단기적으로는 없다"고 답했다.




김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배움이지" 눈부신 전진중인 우한 [규제없는도시, 메가샌드박스]③ 한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 덩이마다 보물이 숨어 있다" 외신이 극찬한 한국 '계란빵'

가을야구 티켓, 암표상 1명이 6700만원어치 싹쓸이

"보석 같은 눈 진짜였다" 유리 대신 '이것' 넣은 美 남성

"오렌지색 좋아 샀는데 핑크색 됐어" 아이폰17 프로 변색 논란

"종량제 봉투에 볼펜 버리면 80만원?"…과태료 폭탄 맞는다 난리나자 정부 결국

인천공항 3시간 걸리는데…이스탄불 '패스트트랙' 단 5분이면 끝

①10월은 동결…11월 인하 66.7% vs "인하 끝났다"

새로운 이슈 보기