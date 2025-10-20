정명훈·원코리아 오케스트라, 베토벤 교향곡 '합창' 공연

오는 11월19일 롯데콘서트홀에서

롯데문화재단은 오는 11월19일 지휘자 정명훈, 원 코리아 오케스트라와 함께 베토벤 교향곡 9번 '합창'을 공연한다고 20일 밝혔다.

남북 교류와 평화를 목적으로 2017년 창단된 원 코리아 오케스트라는 국내 주요 교향악단 전·현직 단원과 해외에서 활동하는 한국 출신 연주자들로 구성된다.

베토벤 교향곡 9번 합창은 은 인류 보편의 가치인 형제애와 평화를 노래하는 작품으로, 정명훈이 가장 애정을 담아 해석해온 작품 가운데 하나다. 그는 이 곡을 두고 "메시지는 형제애이며, 음악을 통해 한 마음이 될 수 있다"라고 설명한 바 있다.

베토벤은 독일 시인 프리드리히 실러의 시 '환희에 부쳐(An die Freude)'를 4악장 합창에 담아 실러가 말한 형제애와 평화의 가치를 음악으로 승화시켰다.

이번 공연에는 소프라노 박소영, 메조소프라노 김정미, 테너 황준호, 바리톤 사무엘 윤, 그리고 국립합창단, 안양시립합창단이 협연한다.

롯데문화재단 김형태 대표는 "연말을 맞아 베토벤의 합창 교향곡이 전하는 형제애의 메시지가 우리 모두의 마음을 하나로 묶어줄 수 있기를 바란다"며 "원 코리아 오케스트라와 함께하는 이번 공연은 단순한 음악회가 아니라, 평화와 화합을 기원하는 특별한 무대"라고 강조했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



