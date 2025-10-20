민주당 호남발전특위-광주상의, 지역 현안 간담회

군공항 이전·KTX 증편 등 9개 과제 논의

더불어민주당 호남발전특별위원회가 20일 광주상공회의소와 함께 지역 현안 논의를 위한 간담회를 열었다. 간담회에는 이병훈 수석부위원장과 한상원 광주상공회의소 회장, 특위 위원과 상공회의소 관계자들이 참석했다.

20일 광주상공회의소에서 열린 민주당 호남발전특위·광주상공회의소 정책간담회 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 민주당 호남발전특위 제공

이번 간담회는 지역 기업들의 목소리를 직접 듣고 경제 활성화를 위한 구체적 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 상의는 ▲광주 군 공항 이전 국가재정 전환 ▲광주 AX 실증밸리 국비 비율 상향 ▲호남선 KTX 증편 ▲한국에너지공대 출연금 거버넌스 개선 ▲제2차 공공기관 지방 이전 ▲광주-대구 달빛철도 예타 면제 ▲국립현대미술관 광주 유치 ▲국회광주도서관 유치 ▲대한민국역사박물관 광주관 유치 등 9개 현안을 제안했다.

한상원 회장은 "광주는 군공항 이전을 비롯해 해결해야 할 현안이 산적해 있다"며 "특히 군공항 이전은 국가 재정사업으로 추진돼야 한다"고 말했다. 이어 "지역 경제계 목소리가 정책에 반영되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이병훈 수석부위원장은 "광주지역 주요 현안은 더 미룰 수 없는 과제다"며 "정부 재정 지원을 통해 실질적인 진전을 이뤄야 한다"고 강조했다. 이어 "현장에서 들은 기업과 기관의 목소리가 정책과 실행으로 이어지도록 구조적 뒷받침을 하겠다"고 말했다.

민주당 호남발전특위는 앞으로도 지역 기관 및 단체와의 간담회를 지속해 현안을 청취하고 이를 정부와 당의 정책에 반영한다는 계획이다.





