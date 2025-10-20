본문 바로가기
완주군, 30일까지 '완주생문동 작품' 전시

호남취재본부 백건수기자

입력2025.10.20 14:35

U도자기·꼼지락동아리 등 공예품 구성

㈔완주군생활문화예술동호네트워크(이하 완주생문동)가 오는 30일까지 완주군 문화예술단체 전시실에서 '제14회 완주생문동 작품 전시회'를 연다.

㈔완주군생활문화예술동호네트워크가 오는 30일까지 완주군 문화예술단체 전시실에서 '제14회 완주생문동 작품 전시회'를 연다. 완주군 제공

원본보기 아이콘

20일 군에 따르면 이번 전시회는 2025 동호회 활성화 지원 공모사업 일환으로 완주군과 전북도가 주최하고, 완주생문동과 선정된 동호회가 공동 주관한다.


전시 작품은 ▲U도자기(도예) ▲꼼지락동아리(토탈공예) ▲차차(토탈공예) ▲투맘(소이퀼트) ▲힐링에코(원예) 동호회의 다양한 공예품으로 구성됐다. 특히, 전시된 작품들은 지역 내 홀몸 어르신 등 소외계층에게 기부할 예정이다.

이상배 완주생문동 이사장은 "취미 활동으로 시작한 동호회가 여가 활용과 삶의 활력소가 돼 아름다운 작품으로 탄생했다"며 "이번 전시회를 통해 완주군민들이 생활문화동호회 활동에 더욱 관심을 가지고 함께 하길 바란다"고 전했다.


유희태 군수는 "생활문화예술 동호회 활동은 단순한 취미를 넘어, 군민 모두가 함께 누리고 성장하는 완주의 새로운 문화자산으로 자리매김하고 있다"며 "앞으로도 군민의 문화복지 향상을 위해 적극 노력하겠다"고 말했다.




호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
