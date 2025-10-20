광주시, '걷는 도시, 힘찬 광주'…산림박람회 연계 건강 걷기 행사 성황

경기 광주시는 지난 18일 곤지암 도자공원에서 '걷는 도시, 힘찬 광주'를 주제로 '2025 대한민국 산림박람회 연계 건강 걷기 행사'를 성황리에 개최했다.

방세환 광주시장 등 참석자들이 지난 18일 곤지암 도자공원에서 '2025 대한민국 산림박람회 연계 건강 걷기 행사'를 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 경기 광주시 제공

이번 행사에는 시민 500여 명이 참여해 숲길과 황톳길을 함께 걸으며 자연 속에서 건강을 회복하고 치유하는 시간을 가졌다.

건강 걷기 행사는 산림박람회와 연계해 숲의 가치를 체감하고 걷기 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

특히, 사회적으로 주목받는 정신건강 문제에 대응하기 위해 숲길 걷기와 함께 스트레스 검사, 치유 쉼터, 체험형 퀴즈 등을 운영하며 신체와 마음을 동시에 돌보는 자리를 마련했다.

또한, 광주시의 임신·출산 지원 정책 및 아토피·천식 예방 관리 사업을 홍보하는 부스도 함께 운영돼 시민들이 생활 속 건강 정보를 얻고 가족 건강을 지키는 방법을 직접 배우는 기회가 됐다. 이와 함께 가족, 친구, 지인과 함께한 행복한 순간을 사진으로 남기는 '사진 콘테스트'도 진행돼 시민들의 적극적인 참여와 호응 속에 소통과 화합의 장이 펼쳐졌다.

이번 행사는 단순한 체육 활동을 넘어 신체적·정신적 건강을 함께 챙길 수 있는 뜻깊은 시간으로 시민들이 숲길 걷기를 통해 일상에서 접하기 어려운 자연을 체험하며 스트레스 해소와 정신건강 회복 효과를 얻는 계기가 됐다.

방세환 시장은 "이번 걷기 행사가 시민들이 일상 속에서 건강을 지키는 방법을 다시 생각하는 계기가 됐다"며 "앞으로도 걷기 활성화를 위한 다양한 건강 프로그램을 마련해 시민의 삶의 질을 높이겠다"고 말했다.

한편, 시는 이번 행사를 계기로 걷기 문화를 확산하고 지역사회 건강증진 기반을 강화해 나갈 계획이다.





