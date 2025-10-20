70주년 맞은 삼천리그룹…대표 장수기업 자리매김

에너지환경·생활문화·금융 아우르며 사업 확장

삼천리그룹은 지난 18일 인천광역시에 위치한 인스파이어 아레나에서 그룹 임직원이 참석한 가운데 '삼천리그룹 창립 70주년 기념식'을 개최했다고 밝혔다.

삼천리그룹이 창립 70주년 기념식을 개최하고 있다. 삼천리 AD 원본보기 아이콘

1955년 10월 1일 삼천리연탄기업사로 시작해 현재 도시가스, 열, 전기를 공급하는 종합에너지 그룹으로 성장한 삼천리는 에너지 환경을 넘어 생활문화 및 금융으로 사업 영역을 확장하며 우리나라 대표 장수기업으로 자리매김했다. 삼천리그룹은 창립 이래 연속 흑자경영, 상장 이후 연속 배당 등 안정적 재무구조를 바탕으로 다양한 사업을 추진하고 있다. ▲ 도시가스, 집단에너지·발전, 에너지 서비스, 에너지 솔루션, 자원순환 사업 등 '에너지 환경' 부문 ▲외식, 자동차 딜러, 해외(외식·호텔) 사업 등 '생활문화' 부문 ▲자산운용, 벤처캐피탈 사업 등 '금융' 부문을 전개 중이다.

이날 기념식에서는 삼천리그룹의 지난 70년 발자취를 되돌아보며 대한민국 산업 발전에 기여해 온 역사와 의미를 되새기는 한편, 다방면에서 헌신해 온 구성원을 격려하는 시상도 이뤄졌다. 70주년을 맞은 올해 경영 방침을 '다함께 나눔을'로 정했던 만큼 50년 이상 자매결연을 맺고 있는 육군 제28사단과 20년간 자매결연을 이어온 해병대 제2사단을 비롯해 6개 아동양육시설에 특별 성금 전달식도 진행됐다.

삼천리그룹 관계자는 "모든 사업 부문을 안정적으로 추진하면서 따뜻한 사회, 안전한 세상, 행복한 미래를 만드는 '사랑받는 기업'으로 나아가는 데 최선을 다할 계획"이라고 했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



