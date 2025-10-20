본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

횡성군, '2025 LA 한인축제' 참가…지역기업 해외시장 진출 박차

이종구기자

입력2025.10.20 09:27

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원도 횡성군은 지난 16일부터 19일까지 미국 LA 한인타운 서울국제공원에서 열리고 있는 '제52회 LA한인축제'에 참가해 지역 중소기업의 해외시장 진출을 지원하고 횡성 특산품을 현지에 소개하고 있다고 20일 밝혔다.

횡성군이 지난 16일부터 19일까지 미국 LA 한인타운 서울국제공원에서 열리고 있는 '제52회 LA한인축제'에 참가해 지역 중소기업의 해외시장 진출을 지원하고 횡성 특산품을 현지에 소개하고 있다. 횡성군 제공

횡성군이 지난 16일부터 19일까지 미국 LA 한인타운 서울국제공원에서 열리고 있는 '제52회 LA한인축제'에 참가해 지역 중소기업의 해외시장 진출을 지원하고 횡성 특산품을 현지에 소개하고 있다. 횡성군 제공

AD
원본보기 아이콘

'경계선을 넘어(Beyond the Boundary)'를 주제로 열리는 이번 LA 한인축제는 미주 최대 규모의 한인 문화·경제 교류 행사로, 약 250여 개 부스가 운영되며 한국의 전통문화와 각 지역 특산품을 현지 교민과 미국 소비자들에게 소개되고 있다.


횡성군은 이번 축제에 4개 부스를 마련해 8개 지역기업이 참여했으며, 현지에서 다양한 횡성 특산품을 선보이고 있다. 특히 나물류와 횡성더덕 가공식품이 현지 교민들로부터 큰 관심을 받고 있다.

또한, 횡성군은 이번 축제를 통해 미국 내 판로확대와 교류증진을 기대하고 있으며, 오는 20일에는 강원특별자치도 주관 바이어 초청 수출상담회에 참가해 현지 바이어와의 교류를 통해 향후 북미 시장 진출 전략을 마련할 계획이다.


이영철 횡성군 경제정책과장은 "LA 한인축제는 현지 교민뿐만 아니라 미국 사회에 횡성의 우수한 농특산품을 알릴 수 있는 좋은 기회"라며 "참가 기업들이 수출 상담과 시장조사를 통해 실질적인 해외 판로를 개척할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.




횡성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배움이지" 눈부신 전진중인 우한 [규제없는도시, 메가샌드박스]③ 한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

패스트트랙으로 출국 '최대 5분'…이스탄불공항 가보니

박홍근 "차출설·영입설은 개념없는 접근, 후보 만드는 과정 중요"

안 친한 직장동료 결혼식 축의금 "얼마가 적당하죠?"

"소다 아니라 쏘다예요" 미사일 펑펑 터지는 공군 '쏘다팝' 화제

'李정부 비판' 전한길, 후지산 앞에서 "중국 식민지 될 것" 1인 시위

"너무 과도해" 카톡에 주는 수수료까지 세금 매긴다…기프티콘에 또 웁니다

한은 "WGBI 편입 시 韓에 최대 90조원 투자자금 유입"

새로운 이슈 보기