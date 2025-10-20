현대차, 'TCR 월드투어' 한국 첫 경기서 우승

경주차 '더 뉴 아반떼 N TCR'

현대자동차가 국내에서 처음으로 열린 '2025 TCR 월드투어' 경기에서 '더 뉴 엘란트라 N TCR(더 뉴 아반떼 N TCR)'가 우승을 차지했다고 20일 밝혔다.

지난 17~19일 열린 TCR 월드투어 제6라운드는 강원 인제에 있는 인제 스피디움에서 진행됐다. 산악 지형을 활용한 19개의 코너와 40m 고저차를 이용한 다이나믹 업다운 구간이 배치돼 운전자의 집중력과 차량 셋업이 중요하다.

미켈 아즈코나 선수가 지난 17일~19일 열린 '2025 TCR 월드투어' 제6라운드 한국 대회에서 우승을 차지하고 기뻐하는 모습. 현대자동차

이번 라운드는 더 뉴 엘란트라 N TCR 경주차로 출전한 'BRC 현대 N 스쿼드라 코르세' 팀의 미켈 아즈코나 선수는 19일 두번째 결승 레이스에서 1위를 차지했다. 아즈코나 선수는 첫번째 결승 레이스 10위로 얻은 8포인트와 두번째 결승 레이스 우승으로 30포인트, 마지막 결승 레이스에서 4위를 차지해 얻은 20포인트로 도합 58포인트를 획득하며 2025 시즌 드라이버 9위로 올라섰다.

함께 출전한 노버트 미첼리즈 선수는 이번 라운드에서 총 28포인트를 획득하며 시즌 드라이버 5위, 네스토르 지로라미 선수는 이번 라운드 총 9포인트로 아즈코나 선수에 이어 10위에 이름을 올렸다.

6라운드 우승으로 BRC 현대 N 스쿼드라 코르세 팀은 올해 6번의 라운드에서 총 4번의 우승을 차지했다.

현대차 관계자는 "TCR 월드투어 경기가 국내에서 펼쳐진 것은 이번이 최초"라며 "한국 경기에서 우승을 달성해 한국 팬들에게 좋은 모습을 보여드릴 수 있었던 것이 매우 기쁘다"고 했다.

한편 이날 인제 스피디움에서는 TCR 월드투어와 함께 ▲현대 N 페스티벌 ▲TCR 아시아 등 3개 모터스포츠 대회가 동시에 열리는 '인제 월드 투어링카 페스티벌'이 현대차와 강원 인제군 공동 주최로 진행됐다.





전영주 기자



