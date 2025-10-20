네이트온 "우린 모바일 광고 없앤다"…카톡과 메신저 경쟁 불붙나

이달 말부터 순차 업데이트

"메신저 본질에 집중하겠다"

대화 몰입도와 편의성 강화

최근 카카오톡 개편이 사용자의 뭇매를 맞고 있는 가운데 네이트온이 모바일 버전의 광고를 전면 중단하고 사용자 의견을 반영한 업데이트에 돌입한다고 밝혔다. 두 서비스의 경쟁이 본격화되면서 모바일·PC 메신저 시장에 변화의 바람이 불지 주목된다.

20일 네이트커뮤니케이션즈는 메신저 서비스 네이트온이 사용자 의견을 대폭 반영한 기능 업데이트 및 서비스 운영 방향 개편에 돌입한다고 밝혔다.

먼저 네이트온은 모바일 버전의 광고를 전면 중단하는 결정을 내렸다. 메신저 본연의 역할에 집중하겠다는 의지를 드러낸 것이다. 광고 매출 확대를 위한 전략을 본격화하고 있는 카카오톡과는 상반된 움직임이다.

또한 대화방 내 메시지를 삭제해도 '삭제된 메시지입니다'라는 흔적이 남지 않도록 개선하기로 했다. 그룹 대화방에서 방장이 특정 사용자를 내보내는 '강퇴 기능'과 접속 기기 상태를 숨기는 '접속 상태 비공개 옵션'이 모바일과 맥 PC 버전에 추가된다.

강력한 계정 보안을 위한 '2차 인증'도 도입된다. 사용자가 안심하고 사용할 수 있는 환경 구축을 위해 국내 유수의 보안 전문 업체와 협업을 강화해 신뢰 확보를 최우선 과제로 삼을 방침이다.

이와 함께 모바일 파일함 '전체 선택 기능(안드로이드OS)', PC 버전 하단 뉴스 영역 '비공개 설정 기능' 등을 추가해 사용자 편의를 높인다.

기존 '나만의 이모티콘' 기능에 더해 최신 트렌드를 반영한 다양한 이모티콘을 추가 도입하는 개발도 진행할 예정이다.

네이트커뮤니케이션즈 관계자는 "이번 개편은 최근 네이트온을 다시 찾는 사용자들이 증가하는 흐름 속에서 SNS를 통해 접수된 사용자들의 목소리를 적극 반영한 것"이라고 밝혔다. 네이트온은 단기 및 중기 과제를 설정하고 이달 말부터 순차적인 업데이트를 통해 결과물을 선보일 계획이다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



