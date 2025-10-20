본문 바로가기
경기 악화에…밀린 카드 빚 '역대 최대' 1.5조원 달해[2025국감]

이창환기자

입력2025.10.20 07:33

연체된 카드 대출금 4년새 2배 불어

경기 악화에…밀린 카드 빚 '역대 최대' 1.5조원 달해[2025국감]
경기가 나빠지면서 국민들이 한 달 이상 갚지 못하고 연체된 카드 대출금이 역대 최대치를 나타냈다.


20일 강민국 국민의힘 의원실이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면 지난 8월 말 기준 1개월 이상 연체된 카드대출(현금서비스·카드론) 금액은 1조4830억원으로 조사됐다.

카드 대출 연체금은 2021년 말 7180억원에서 2022년 말 8600억원, 2023년 말 9830억원으로 늘었으며 지난해 말에는 1조940억원까지 불었다. 올해 8월 말 기준 이 금액은 1조4830억원으로 약 4년 새 두 배 규모로 늘었다.


카드대출 연체 규모도 지난해 8월 말(1조3720억원) 대비 1년 만에 8% 늘었다. 전체 카드대출 규모가 같은 기간 44조6650억원에서 44조7850억원으로 소폭(0.3%) 증가한 것과 비교된다.


연체율 역시 높아지고 있다. 2021년 말 1.9%였던 카드대출 연체율은 2022년 말 2.2%, 2023년과 2024년 말에는 2.4%였으며 올해 8월 말에는 3.3%까지 급증했다.

강 의원은 "은행 대출 문이 좁아지면서 취약 차주들이 카드론 대출로 자금을 조달하고 있다"면서 "이는 카드사 건전성에 부담 요인으로 작용할 우려가 있는 만큼 금융당국은 카드사들에 부실채권 상·매각 등 적절한 관리 지도를 할 필요가 있다"고 말했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
