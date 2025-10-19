에코프로, 임직원 2400명에 자사주 24만주 지급

창립 27주년 기념…2차 RSU 지급

에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 73,300 전일대비 15,600 등락률 +27.04% 거래량 11,077,590 전일가 57,700 2025.10.17 15:30 기준 관련기사 3800선 턱밑까지 오른 코스피, 보합으로 마감…반도체·2차전지 강세[특징주]AI 투자 확대 따른 ESS 수요 증가 전망…2차전지株 강세[특징주]에코프로, 캐즘 해소 기대감에 15%↑ 전 종목 시세 보기 close 가 오는 22일 창립 27주년을 맞아 임직원 약 2400명에게 양도제한조건부주식(RSU) 약 24만주를 지급한다고 19일 밝혔다.

상장사 직원은 직접 자사주를 수령하고, 비상장 가족사 임직원은 상장 모회사의 주식을 제공받게 된다.

에코프로는 2023년 2월 임직원들과 RSU 지급 계약을 체결한 뒤 직급·재직연수 등에 따라 임직원 총 2706명에게 53만3515주 상당의 자사주를 배정했다. 당시 기준으로 임직원 1인당 평균 지급액은 연봉의 약 20% 수준이다.

에코프로는 지난해 10월 임직원에게 전체 RSU 중 절반을 지급했다. 오는 22일에는 2차 RSU를 지급한다.

RSU란 재직 기간 등 기타 조건을 충족할 경우 제공을 약속한 물량이 대상자에게 귀속되는 주식이다.

앞서 에코프로는 2022년 창립 25주년을 맞아 성과를 임직원들과 공유하기 위해 주식 보상 제도를 설계한 바 있다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>