에코프로, 임직원 2400명에 자사주 24만주 지급

박재현기자

입력2025.10.19 11:07

창립 27주년 기념…2차 RSU 지급

에코프로 가 오는 22일 창립 27주년을 맞아 임직원 약 2400명에게 양도제한조건부주식(RSU) 약 24만주를 지급한다고 19일 밝혔다.

에코프로, 임직원 2400명에 자사주 24만주 지급
상장사 직원은 직접 자사주를 수령하고, 비상장 가족사 임직원은 상장 모회사의 주식을 제공받게 된다.


에코프로는 2023년 2월 임직원들과 RSU 지급 계약을 체결한 뒤 직급·재직연수 등에 따라 임직원 총 2706명에게 53만3515주 상당의 자사주를 배정했다. 당시 기준으로 임직원 1인당 평균 지급액은 연봉의 약 20% 수준이다.

에코프로는 지난해 10월 임직원에게 전체 RSU 중 절반을 지급했다. 오는 22일에는 2차 RSU를 지급한다.


RSU란 재직 기간 등 기타 조건을 충족할 경우 제공을 약속한 물량이 대상자에게 귀속되는 주식이다.


앞서 에코프로는 2022년 창립 25주년을 맞아 성과를 임직원들과 공유하기 위해 주식 보상 제도를 설계한 바 있다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
