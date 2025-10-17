본문 바로가기
국정자원 화재 장애 시스템 절반 복구…사고 21일만

임춘한기자

입력2025.10.17 21:14

국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원 화재로 중단된 정부 전산시스템 복구율이 화재 발생 21일 만에 50%를 넘어섰다.


국정자원 전산실 화재 당시 CCTV 영상. 연합뉴스

17일 중앙재난안전대책본부(중대본)에 따르면 이날 오후 9시 기준 복구된 시스템은 전체 709개 중 357개(50.4%)로, 이날 오후 6시보다 10개가 추가됐다.

등급별로는 ▲1등급 31개(77.5%) ▲2등급 41개(60.3%) ▲3등급 146개(55.9%) ▲4등급 139개(40.9%)가 복구됐다. 새로 복구된 시스템은 행정안전부 공공자원개방공유관리시스템(공유누리·4등급), 국가데이터처 도서관리(통계도서관·4등급), 행정안전부 전자관보시스템(3등급) 등이다.


앞서 지난달 26일 오후 8시 15분께 국정자원 대전 본원 5층의 7-1전산실에서 리튬배터리 교체 작업 중 화재가 발생해 정부 전산시스템 709개가 중단됐다. 정부는 대구센터로 이전하는 20개 시스템을 제외한 나머지 미복구 시스템을 11월 20일까지 대전센터에서 재개할 방침이다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
