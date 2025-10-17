'트럼프 비판' 볼턴 전 안보보좌관 기소…자진출두 예정

도널드 트럼프 미국 대통령의 첫 임기 때 백악관 국가안보보좌관을 지낸 존 볼턴이 16일(현지시간) 국가 기밀 유출 혐의로 기소됐다.

워싱턴포스트(WP) 등에 따르면 메릴랜드주의 연방 대배심원단은 이날 볼턴을 1급 비밀을 포함한 국방 기밀을 불법으로 보관하고 유출한 18건의 혐의로 기소했다.

기소장에 따르면 볼턴은 2018년 4월부터 2019년 9월까지 트럼프 대통령의 국가안보보좌관을 지내면서 수행한 업무를 상세히 기록한 "일기장 같은" 자료 수백장을 기밀 취급 인가가 없는 두 명의 친척과 공유했다.

볼턴이 친척에게 자료를 보낼 때 사용한 개인 이메일 계정은 해킹됐는데 미국 당국은 해커가 이란 정부와 연계된 것으로 판단했다. 또한 검찰은 볼턴이 많은 기밀 자료를 출력해 허가 없이 메릴랜드주 자택에 보관했다고 주장했다. 사법 당국은 지난 8월 볼턴의 자택과 사무실을 압수수색해 컴퓨터와 전화기, 다량의 문건을 확보했다.

볼턴은 기소 다음 날인 17일 수사 기관에 자진 출두한 뒤 같은 날 메릴랜드주 법원에도 출석할 예정이라고 보도됐다. 볼턴은 성명을 통해 "(트럼프 대통령의) 권력 남용을 폭로하고 나의 합법적 행동을 옹호하기 위한 다툼을 기대한다"고 밝혔다.

볼턴의 변호인인 애비 로웰은 기소 내용 중 일부는 볼턴의 개인 일기 내용과 관련이 있다며 "기밀이 아니며 직계 가족들에게만 공유됐다"고 말했다.

