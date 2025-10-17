체크카드 긁으면 소상공인에 바로 입금…新 결제 시스템 개발

윈글로벌페이, 소상공인 위한 특허 출원

실시간 이체로 현금 유동성 문제 해결

"소비자와 가맹점주 모두에게 혜택 제공"

PG사이자 핀테크 기업인 '윈글로벌페이'는 최근 소상공인 현금 유동성 문제를 해결할 새로운 결제 시스템을 개발, 총 5건의 특허를 출원했다고 밝혔다.

특허의 핵심 내용은 체크카드 결제 시 소비자 계좌에서 가맹점주 계좌로 직접 실시간 이체가 이뤄지는 방식이다.

기존 신용·체크카드 결제는 0.7~0.9% 이상의 수수료가 부과되고 결제 후 실제 정산까지 2~3일 소요되는 것이 일반적이다. 특히 명절이나 성수기처럼 매출이 급증하는 시기에는 카드 대금이 며칠씩 묶여 소상공인들이 현금 흐름에 어려움을 겪는 경우가 빈번했다.

윈글로벌페이가 개발한 기술은 이 같은 문제를 해결한다. 소비자가 체크카드로 결제하면 단말기를 통해 2~3초 내 곧바로 가맹점주 통장으로 입금되며, 이 과정에서 수수료도 발생하지 않는다.

특히 이번 기술은 소비자와 가맹점주 모두에게 실질적인 혜택을 제공한다는 게 회사 측의 설명이다. 소비자는 체크카드 사용 시 연말정산에서 30% 소득공제를 받을 수 있으며, 가맹점주는 현금 매출 발생으로 1.2% 세액공제를 누릴 수 있다. 회사는 향후 전용 단말기 상용화와 전국 보급에 나설 계획이다.

윈글로벌페이 관계자는 "체크카드 결제 시장은 연간 약 625조원 규모로 신용카드 매출의 절반을 차지할 만큼 크다"며 "하지만 지금까지는 매출이 발생해도 현금이 돌지 않아 소상공인들이 자금난에 시달려왔다. 이번 특허는 소상공인의 경영 안정화에 크게 기여할 것"이라고 밝혔다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



