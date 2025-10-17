강원도, 산림자원분야 사업추진 우수성 과시

'우리가 키운 우수조림지' 최우수 기관·'친환경적 목재수확 우수 기관 선정

강원특별자치도(도지사 김진태)는 산림청이 주관한 '2025년 우리가 키운 우수조림지' 평가에서 최우수 기관, '2025년 친환경적 목재수확 우수사례' 평가에서 우수 기관으로 선정되는 영예를 안았다고 17일 밝혔다.

우수조림지 전경(강릉, 2023년 산불피해지). 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

◆ '우리가 키운 우수조림지' 최우수 기관

'우리가 키운 우수조림지' 평가는 산림청이 2019년부터 시행해 온 제도로, 우수한 조림지를 선정·홍보함으로써 우수사례 확산과 조림사업 품질 향상을 도모하기 위해 산림청 산하기관 및 지자체를 대상으로 실시되고 있다.

올해는 산불피해지 조림 복원지, 내화수림대, 유휴토지 조림지를 대상으로 서류심사와 현장평가를 거쳐 수상지를 선정했으며, 강원 강릉시 난곡동 대형산불 피해지 복구조림지가 최우수상을 수상했다.

이 지역은 2023년 대형 산불피해지(강릉시 저동 산23번지 일원)로, 도는 산주 의견을 반영해 돌배나무 6ha를 식재하고, 조림 이후 강릉시의 조림목 둘레베기 및 산주의 지속적인 관리로 성공적인 복원조림지 모델로 자리 잡았다.

재수확지 전경(홍천 두촌면 도유림). 강원도 제공 원본보기 아이콘

◆ '친환경적 목재수확' 우수 기관

'친환경적 목재수확' 평가는 5ha 이상의 산림을 대상으로 생태·경관 기능을 유지하며, 재해 영향을 최소화하는 벌채 방식을 적용한 사업장을 선정하는 제도다.

이번 평가에서 홍천군 두촌면 괘석리 산76-5 일원에서 시행한 도유림 목재수확 사업이 2024~2025년 친환경적 목재수확 우수사업지로 선정되었으며, 이는 지난해에 이어 2년 연속 수상이라는 성과를 거뒀다.

해당 사업장은 사전타당성 조사를 통해 사업 적정성, 경관, 재해영향을 종합 검토하고, 벌채면적의 20% 이상을 군상 및 수림대로 존치, 야생 동·식물 서식지 보전을 위한 산림영향권 73% 확보 등 생태적 영향을 최소화하여 친환경 목재수확의 우수모델로 인정받았다.

윤승기 강원특별자치도 산림환경국장은 "우수조림지 선정을 통해 선의의 경쟁을 유도하고 우수사례를 확산함으로써 조림 성공률을 높이고 체계적인 사후관리를 통해 지속가능한 산림경영 기반을 구축하겠다"며 "앞으로도 산림 생태계와 경관을 우선하는 친환경 목재수확 사업을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





강원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>