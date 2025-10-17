본문 바로가기
내란특검, 김희정 국민의힘 의원 조만간 조사… 증인신문 철회

허경준기자

입력2025.10.17 15:19

‘계엄 해제 표결 방해 의혹’ 국민의힘 원내대표실 당직자 소환 조사

지난 4월 29일 국회에서 열린 국민의힘 'SK텔레콤 소비자 권익 및 개인정보 보호 TF' 사전회의에서 위원장을 맡은 김희정 국민의힘 의원이 발언하고 있다.

국회 계엄 해제 표결 방해 의혹을 수사 중인 조은석 특별검사팀이 조만간 김희정 국민의힘 의원을 조사한다.


박지영 특검보는 17일 정례 브리핑에서 "소환해서 조사하겠다는 건 아니다"라며 "조사가 목적이고 진술을 받는 게 필요해 조사 방식이나 일정 등은 조사 대상자의 의사를 충분히 반영하려고 한다"고 밝혔다.

김 의원은 전날 특검팀에 조사에 응하겠다는 입장을 밝혔고, 특검팀은 법원에 청구한 공판 전 증인신문을 철회했다.


특검팀은 이날 국민의힘 원내대표실 소속 선임부국장 이모씨를 참고인 신분으로 불러 조사했다. 이 부국장은 추경호 원내대표 당시부터 원내대표실에서 근무했다.


특검팀은 최근 국민의힘 관계자들을 불러 계엄 당시 추 전 원내대표가 의원들을 당사로 소집한 경위 등을 파악하고 있다.

특검팀은 작년 추 전 원내대표 등이 윤석열 전 대통령 측의 요청을 받고 의원총회 장소를 여러 차례 변경하는 방식으로 다른 의원들의 계엄 해제 표결 참여를 방해했다고 의심하고 있다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
