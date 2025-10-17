본문 바로가기
정부대응팀 "캄보디아 구금 한국인 59명 송환 아직 협의 중"

김민영기자

입력2025.10.17 13:55

수정2025.10.17 14:15

캄보디아 경찰청장, 외교부 차관과도 면담 예정

캄보디아에 현재 구금된 한국인 59명을 17일(현지시간) 추방한다는 현지 경찰 발표가 있었지만 한국 정부는 아직 송환 일정이 확정되지 않았다고 밝혔다.


정부 합동대응팀 구성원들이 16일(현지시간) 캄보디아 프놈펜 인근 태자단지에서 팡 나렌 온라인스캠대응위 사무차장(오른쪽 첫번째 파란 셔츠)의 설명을 듣고 있다. 연합뉴스

정부 합동대응팀 구성원들이 16일(현지시간) 캄보디아 프놈펜 인근 태자단지에서 팡 나렌 온라인스캠대응위 사무차장(오른쪽 첫번째 파란 셔츠)의 설명을 듣고 있다. 연합뉴스

김진아 외교부 2차관이 이끄는 정부합동대응팀은 이날 공지를 통해 "캄보디아 당국이 우리 국민 구금자 59명의 추방 계획을 발표했다"면서도 "양측은 조기 송환을 위해 긴밀한 협의를 하고 있다"고 말했다.

그러면서 "아직 기술적·행정적 문제들이 일부 남아 있다"며 "(구금자들의 한국) 출발 일정을 발표하기 어려운 상황"이라고 덧붙였다. 대응팀은 정확한 송환 시점이 정해지는 대로 공개할 예정이다.


캄보디아 국가경찰청은 전날 성명에서 구조되거나 다른 범죄로 구금된 한국인 59명을 (주캄보디아) 한국대사관과 협력해 17일 본국으로 추방할 계획이라고 발표했다. 캄보디아 이민청에 구금된 한국인은 63명이었으나 지난 14일과 이날 오전 각각 2명씩 국적기를 타고 먼저 귀국했다. 이들은 각 수사관서에서 범죄 혐의에 대한 조사를 받을 예정이다.


앞서 한국 정부는 항공편을 준비하고 있으며 이번 주말까지 이들을 국내로 송환하는 게 목표라고 밝혔다. 박성주 국가수사본부장은 이날 캄보디아 국가경찰청장과 면담할 예정이며 김 2차관은 캄보디아 외교부 차관과 내무부 장관을 만나 협력 방안을 논의할 계획이다.




김민영 기자 argus@asiae.co.kr
