'경계선을 넘어서'… 영주시, 제52회 LA한인축제 참가… 지역 농특산물 미국 현지 홍보

풍기인삼·벌꿀 등 25종 선보이며 영주 브랜드 글로벌 인지도 제고

경북 영주시는 10월 16일부터 19일까지(현지시간) 나흘간 열리고 있는 '제52회 LA한인축제'에 참가해 지역 대표 농특산물을 미국 현지에 선보이고 있다고 전했다.

'경계선을 넘어서(Beyond Boundaries)'를 주제로 역대 최대 규모로 열린 이번 축제에 영주시는 총 9개 지역 업체가 참여해 풍성한 먹거리와 건강한 한국의 맛을 알리고 있다.

영주시가 제52회 LA한인축제에 참가해 지역 농특산물을 미국 현지에 홍보하고 있다. 영주시 제공 AD 원본보기 아이콘

참여 업체는 △풍기인삼공사영농조합법인 △소백산아래 △소백산나무꾼벌꿀 △나드리푸드 △리얼리글로벌 △풍기특산물영농조합법인 △풍기인삼농업협동조합 △라삼농업회사법인 △소백인삼영농조합법인 등이며, 출품 품목은 25종, 총 규모는 11만 달러(약 1억 5000만원)에 달한다.

참가 업체들은 홍삼, 벌꿀, 과일잼, 쫄면, 부각류 등 다양한 특산품을 선보이며 현지 관람객들의 큰 관심을 끌고 있다. 한국 인삼의 대명사인 '풍기인삼·홍삼'을 중심으로 건강식품과 전통 먹거리를 소개하며, 한인사회는 물론 현지 소비자들에게 한국 농특산물의 우수성과 '영주 브랜드'의 신뢰성을 널리 알리고 있다.

영주시는 이번 참가를 통해 미국 시장 내 판로 확대와 수출 기반 강화, 그리고 LA 한인사회와의 교류 증진을 기대하고 있다.

한상숙 영주시농업기술센터소장은 "영주의 대표 농특산품이 이번 축제를 통해 미주 교민들과 현지 소비자들에게 널리 알려지길 바란다"며, "한국을 대표하는 건강 먹거리와 우수 농특산품을 전 세계에 소개할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

LA한인축제는 미주 한인사회의 최대 문화축제로, 매년 수십만명의 관람객이 방문해 한식, 공연, 전시 등을 즐기며 한국 문화를 체험하는 대표적 행사로 자리매김하고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



