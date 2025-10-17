본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

'경계선을 넘어서'… 영주시, 제52회 LA한인축제 참가… 지역 농특산물 미국 현지 홍보

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.17 11:40

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

풍기인삼·벌꿀 등 25종 선보이며 영주 브랜드 글로벌 인지도 제고

경북 영주시는 10월 16일부터 19일까지(현지시간) 나흘간 열리고 있는 '제52회 LA한인축제'에 참가해 지역 대표 농특산물을 미국 현지에 선보이고 있다고 전했다.


'경계선을 넘어서(Beyond Boundaries)'를 주제로 역대 최대 규모로 열린 이번 축제에 영주시는 총 9개 지역 업체가 참여해 풍성한 먹거리와 건강한 한국의 맛을 알리고 있다.

영주시가 제52회 LA한인축제에 참가해 지역 농특산물을 미국 현지에 홍보하고 있다. 영주시 제공

영주시가 제52회 LA한인축제에 참가해 지역 농특산물을 미국 현지에 홍보하고 있다. 영주시 제공

AD
원본보기 아이콘

참여 업체는 △풍기인삼공사영농조합법인 △소백산아래 △소백산나무꾼벌꿀 △나드리푸드 △리얼리글로벌 △풍기특산물영농조합법인 △풍기인삼농업협동조합 △라삼농업회사법인 △소백인삼영농조합법인 등이며, 출품 품목은 25종, 총 규모는 11만 달러(약 1억 5000만원)에 달한다.

참가 업체들은 홍삼, 벌꿀, 과일잼, 쫄면, 부각류 등 다양한 특산품을 선보이며 현지 관람객들의 큰 관심을 끌고 있다. 한국 인삼의 대명사인 '풍기인삼·홍삼'을 중심으로 건강식품과 전통 먹거리를 소개하며, 한인사회는 물론 현지 소비자들에게 한국 농특산물의 우수성과 '영주 브랜드'의 신뢰성을 널리 알리고 있다.

영주시는 이번 참가를 통해 미국 시장 내 판로 확대와 수출 기반 강화, 그리고 LA 한인사회와의 교류 증진을 기대하고 있다.


한상숙 영주시농업기술센터소장은 "영주의 대표 농특산품이 이번 축제를 통해 미주 교민들과 현지 소비자들에게 널리 알려지길 바란다"며, "한국을 대표하는 건강 먹거리와 우수 농특산품을 전 세계에 소개할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.


LA한인축제는 미주 한인사회의 최대 문화축제로, 매년 수십만명의 관람객이 방문해 한식, 공연, 전시 등을 즐기며 한국 문화를 체험하는 대표적 행사로 자리매김하고 있다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조건부 허용 검토 "중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토

우주 결혼식은 '미션 임파서블'?…톰 크루즈, 26세 연하 연인과 결별

"캄보디아 '범죄 배후' 의심 프린스그룹, 서울 도심서 사무실 운영"

추석때 사 입히고 끝나면 환불…"쿠팡이 한복 대여 숍이냐" 내부서도 부글부글

"대중들 개돼지라 금방 잊을 것" 韓 정부 난리에 캄보디아 모집책 '코웃음'

"투기 잡다가 무주택까지 잡네"…강북구 주담대, 마·성·광보다 줄었다

삼성, '투자하는 바이오'로 체질 대전환

새로운 이슈 보기