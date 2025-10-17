[2025국감]서범수 "민주당, 이진숙 증인 채택 안해…숨기는 자가 범인"

서범수 국민의힘 의원은 17일 "더불어민주당이 이진숙 전 방송통신위원장에 대한 증인 채택을 일방적으로 안한 점이 유감"이라며 "국감의 취지가 무색해졌다"고 비판했다.

서 의원은 이날 국회 행정안전위원회 국정감사에서 "민주당을 도저히 이해하지 못하겠다"며 "숨기는 자가 범인이라는 얘기가 있다"고 말했다.

서 의원은 "이 사건과 관련된 서울 영등포경찰서장과 수사2과장의 임의 출석을 요구했다"며 "그런데 확인해 보니 (국감장에) 안 나온 것으로 돼있다"고 지적했다.

서 의원은 "현직 경찰관이 나오지 않은 것을 보니 세상이 많이 바뀌었다고 생각된다"며 "당사자의 의지가 아니라 누군가의 지시에 의해 나가지 말라 한게 아닌가 의구심 든다"고 밝혔다.





