본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

생태계 보고 '해안사구' 사라진다…'국토 소실' 경고음

호남취재본부 강성수기자

입력2025.10.17 09:51

시계아이콘01분 00초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전국 189개…정부·지자체 관리는 6개뿐
서삼석 "보존·관리 법·제도 재정비 시급"

서삼석 더불어민주당 의원.

서삼석 더불어민주당 의원.

AD
원본보기 아이콘

바람에 의해 형성돼 해안을 보호하고 생태계 보고 역할을 하는 해안사구가 관리 기준 부재로 훼손되고 있어 대책 마련이 필요하다는 지적이다.


17일 더불어민주당 서삼석 의원(전남 영암·무안·신안)이 해양수산부와 환경부로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면 올해 기준으로 국내 해안사구의 정확한 현황조차 제대로 파악되지 않고 있다. 가장 최근의 연구 조사는 2017년에 이뤄졌으나, 이마저도 법정 통계가 아닌 임의 조사에 불과하다.

2016년 기준 국내 해안사구는 189개였으며, 전남이 58개로 가장 많았다. 이어 ▲충남 42개 ▲강원 30개 ▲인천 18개 ▲제주 14개 ▲경북 12개 ▲전북 7개 ▲부산 4개 ▲경기 2개 ▲경남 2개 순이다. 그러나 현재 정부와 지자체가 실제 관리하는 사구는 3% 수준인 6개에 불과한 것으로 확인됐다.


부실 관리 원인으로는 총괄 주무 부처 부재가 꼽힌다. 현재 환경부, 국가유산청, 해양수산부가 관련 법에 따라 일부 업무를 나눠 맡고 있지만, 어떤 법령에도 '해안사구'라는 명칭이 명확히 명시돼 있지 않아 통합관리 자체가 불가능한 상황이다.


그나마 국가유산청이 신두리 해안사구를 문화유산으로 지정해 예산 351억원을 투입했음에도, 정작 사구 관리를 위한 구체적인 매뉴얼조차 없어 그 효과에 의문이 제기되고 있다. 특히 해안사구가 가장 많이 분포한 전남에는 예산 투입 사례가 전무하다.

결과적으로 해안사구의 훼손은 더욱 심화되고 있다. 1950년대 대비 2016년에는 사구 면적이 79.4㎢에서 50.4㎢로 약 36.5%(29㎢) 감소한 것으로 나타났다. 특히 2016년 이후의 실태조사는 전무해 현재의 정확한 면적은 물론, 훼손 정도조차 가늠하기 어려운 상황이다.


실제 경남도에 있던 해안사구 2개는 2016년 이후 모두 사라진 것으로 확인됐고, 제주도 해안사구는 82.4%가 소실됐으며, 동해안 일부 지역에서는 최대 42m의 백사장이 사라지는 등 국토 손실이 현실화되고 있다.


서 의원은 "해안사구는 국토의 해안선과 배후 지역을 보호하는 자연 방어물이자 담수 저장소, 희귀 동식물 서식처로서 다양한 역할을 하고 있음에도 점차 줄어들고 있다"며 "보존·관리를 위한 지침 마련과 이용 시 피해를 최소화하는 가이드라인 정비가 시급하며, 무엇보다 관리 주체를 명확히 해야 한다"고 강조했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조건부 허용 검토 "중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토

우주 결혼식은 '미션 임파서블'?…톰 크루즈, 26세 연하 연인과 결별

"캄보디아 '범죄 배후' 의심 프린스그룹, 서울 도심서 사무실 운영"

추석때 사 입히고 끝나면 환불…"쿠팡이 한복 대여 숍이냐" 내부서도 부글부글

"대중들 개돼지라 금방 잊을 것" 韓 정부 난리에 캄보디아 모집책 '코웃음'

"투기 잡다가 무주택까지 잡네"…강북구 주담대, 마·성·광보다 줄었다

'비상진료체계' 20일 해제…의료대란, 1년8개월 만에 공식 종료

새로운 이슈 보기