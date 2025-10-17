본문 바로가기
'캄보디아 취업' 연락두절…실종 의심 여수 30대 행적 확인

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.10.17 09:25

'캄보디아 취업' 연락두절…실종 의심 여수 30대 행적 확인
캄보디아 행선지를 밝힌 뒤 연락이 두절된 30대 남성이 가족에게 행적을 밝혔다.


17일 전남경찰청에 따르면 지난해 12월 태국으로 출국한 A(38)씨는 올해 5월 '아는 형을 만나 캄보디아에 일하러 간다'고 가족에게 알렸다.

이후 A씨와 1달여간 연락이 두절되자 걱정된 가족들은 경찰에 신고했다. 경찰은 최근 캄보디아에 있는 A씨의 지인을 통해 A씨의 텔레그램 아이디를 확인해 A씨와 연락이 닿았다.


가족이 걱정하고 있다는 경찰 메시지에 A씨는 가족에게 영상통화를 걸어 안전상 문제가 없다고 알려온 것으로 전해졌다.


다만, A씨는 캄보디아에서 무엇을 하며 지내고 있는지는 밝히지 않은 채 조만간 귀국할 계획이라고 밝혔다고 가족은 전했다.

경찰은 A씨가 직접 한국 대사관을 방문해 신변 안전이 확인되면 수사를 종결한다는 계획이다.


전남경찰은 A씨 사례를 포함해 모두 3건의 캄보디아 실종 의심 신고를 받아 수사 중이다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
