[내일날씨]"우산 꼭 챙기세요"…대부분 지역 비 소식

금요일인 17일 전국이 대체로 흐리고 곳곳에 비가 내리겠다.

강원 영동에는 오전까지, 전국 대부분 지역에는 밤부터 비가 내리겠다. 수도권과 충남권, 전라권은 오후에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

서울 여의도 버스환승센터에서 직장인들이 우산을 꼭 붙잡고 출근길에 오르고 있다. 강진형 기자

17∼18일 이틀간 예상 강수량은 강원 영동 20∼60㎜, 서해5도·대전·세종·충남·전북 10∼50㎜, 서울·인천·경기·강원 영서·충북·부산·울산·경남·대구·경북·제주도 10∼40㎜다.

아침 최저기온은 12∼20도, 낮 최고기온은 20∼26도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 전국에서 '좋음' 수준을 보이겠다.

서해 남부 해상과 남해상, 제주도 해상, 동해 남부 해상에는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠으니 해상 안전사고에 유의해야 한다.





