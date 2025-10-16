본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

[내일날씨]"우산 꼭 챙기세요"…대부분 지역 비 소식

이성민기자

입력2025.10.16 20:54

시계아이콘00분 15초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

금요일인 17일 전국이 대체로 흐리고 곳곳에 비가 내리겠다.


강원 영동에는 오전까지, 전국 대부분 지역에는 밤부터 비가 내리겠다. 수도권과 충남권, 전라권은 오후에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

서울 여의도 버스환승센터에서 직장인들이 우산을 꼭 붙잡고 출근길에 오르고 있다. 강진형 기자

서울 여의도 버스환승센터에서 직장인들이 우산을 꼭 붙잡고 출근길에 오르고 있다. 강진형 기자

AD
원본보기 아이콘

17∼18일 이틀간 예상 강수량은 강원 영동 20∼60㎜, 서해5도·대전·세종·충남·전북 10∼50㎜, 서울·인천·경기·강원 영서·충북·부산·울산·경남·대구·경북·제주도 10∼40㎜다.

아침 최저기온은 12∼20도, 낮 최고기온은 20∼26도로 예보됐다.


미세먼지 농도는 전국에서 '좋음' 수준을 보이겠다.


서해 남부 해상과 남해상, 제주도 해상, 동해 남부 해상에는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠으니 해상 안전사고에 유의해야 한다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'관리부실 이럴수가'…국민연금, 5년간 1000억 넘게 잘못 지급했다 '관리부실 이럴수가'…국민연금, 5년간 1000억 넘... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"설마 내 일본여행 때도? 취소해야 하나" 공포…잇따른 강진, 심상치 않다

로보락 왕좌 '흔들'…드리미·에코백스, 한국서 ‘中 로봇청소기 전쟁’

무개념 캠핑? 양양 전기차 충전소에 텐트 치고 반려견 산책까지

취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래

"이게 진짜 만원?"…지역축제 '닭강정' 바가지 논란

평균 연봉 1억에도…짐 싸서 나가는 이곳

손안의 AI슈퍼컴…젠슨황이 머스크·올트먼에게 들고갔다

새로운 이슈 보기