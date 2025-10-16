본문 바로가기
해병특검, '박정훈 진정 기각' 김용원 인권위 상임위원 압수수색

이성민기자

입력2025.10.16 17:59

개인 휴대전화 등 확보…조만간 소환 전망

채상병 사건 수사 외압·은폐 의혹을 수사하는 이명현 순직해병 특별검사팀이 김용원 인권위 상임위원에 대한 강제수사에 착수했다.


법조계에 따르면 특검팀은 16일 오후 4시께 김 위원의 인권위 사무실에 수사관 등을 보내 컴퓨터와 휴대전화를 확보한 것으로 알려졌다.

김용원 국가인권위원회 상임위원. 연합뉴스

김 위원은 항명 혐의로 수사를 받던 박정훈 해병대 수사단장(대령)에 대한 긴급구제 조치 신청 및 진정을 기각하는 데 핵심적인 역할을 한 것으로 전해진다.


당시 김 위원이 위원장을 맡은 군인권소위는 군인권센터가 2023년 8월14일 낸 박 전 단장에 대한 긴급구제 조치 신청을 같은 달 29일 기각했고, 센터가 같은 날 박 대령의 인권침해에 대해 제기한 진정도 지난해 1월 기각 처분했다.


특검팀은 군인권센터의 진정·긴급구제 조치 신청이 이뤄진 날 김 위원이 이종섭 당시 국방부 장관과 통화한 뒤 입장을 바꾼 것으로 의심하고 있다. 특검팀은 휴대전화 포렌식 등 압수물 분석 작업을 마친 뒤 김 위원의 소환 일정을 조율할 것으로 보인다.

앞서 특검팀은 지난 8월 김 위원을 출국금지하고 송두환 전 인권위원장, 한석훈 인권위 비상임위원, 원민경 여성가족부 장관 등을 차례로 참고인 신분으로 불러 조사했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
