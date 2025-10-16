광주시, '기업 정책 간담회' 개최…기업인과 소통 지역경제 활성화 최선

경기 광주시는 지난 15일 시청 8층 순암홀에서 지역 내 기업 대표 60여 명이 참석한 가운데 '기업 정책 간담회'를 개최했다.

방세환 광주시장이 지난 15일 시청 8층 순암홀에서 '기업 정책 간담회'를 개최하고 있다. 경기 광주시 제공

이번 간담회에는 방세환 시장을 비롯해 기획재정국장, 기업지원과장 등 시 관계자들이 함께 참석해 지역 기업인들의 현장 목소리를 직접 청취하고 기업환경 개선 방안을 논의했다.

행사는 ▲기업 지원 및 규제 개선 우수사례 발표 ▲기업정책 간담회 순으로 진행됐으며 참석자들 간의 현장감 있는 의견 교환이 활발히 이뤄졌다.

이날 기업인들은 도로 및 교통시설 개선, 건축 관련 규제 완화, 판로 확보, 각종 인증 획득 지원 등 다양한 애로사항을 전달했다.

이에 대해 시는 신속한 검토와 제도 개선을 추진하는 한편, 기존 기업 지원 정책의 미비점을 보완하고 맞춤형 지원사업을 확대해 나가기로 했다.

방세환 시장은 "지역경제의 핵심 주체인 기업인들의 솔직한 목소리를 직접 들을 수 있는 뜻깊은 자리였다"며 "기업하기 좋은 광주를 만들기 위해 현장의 의견을 정책에 적극 반영하고 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 시는 앞으로도 기업 현장 방문 및 지속적인 소통을 통해 지역경제 활성화에 최선을 다할 방침이다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



