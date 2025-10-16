본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

순창군, '하반기 대학생 생활지원금' 신청

호남취재본부 백건수기자

입력2025.10.16 16:07

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

31일까지 접수…"우수 인재 양성"

전북 순창군 옥천장학회(이사장 최영일 순창군수)가 오는 31일까지 '하반기 대학생 생활지원금 지원사업' 신청을 받는다.


16일 군에 따르면 이번 지원사업은 민선8기 순창군 보편적 복지정책의 핵심사업으로 대학 생활비와 주거비 등 교육 관련 경제적 부담을 덜어주고, 지역 인재의 고등교육 기회를 보장해 우수 인재를 양성하기 위해 마련됐다.

대학생생활지원금 신청 안내문. 순창군 제공

대학생생활지원금 신청 안내문. 순창군 제공

AD
원본보기 아이콘

특히 지역 인재의 유출을 방지하고, 순창에서 성장한 청년들이 안정적인 교육 환경 속에서 자신의 역량을 발휘할 수 있도록 기반을 제공하는 데 중점을 두고 있다.

지원 대상은 순창군 출신 대학 재학생(만 40세 미만)으로 ▲순창 관내 초·중·고교 졸업 ▲관내 중학교 졸업 후 관외고등학교 졸업 ▲고졸 검정고시 합격 후 대학에 재학 중인 학생이 해당된다. 단, 방송통신대·사이버대·학점은행제 및 정규학제 초과 재학생 등은 제외된다.


지원시기는 대학 1학년 2학기부터 4학년 2학기까지 최대 7학기이며, 4년제 초과 대학은 최대 7학기까지 지원되며, 지원 금액은 학기당 100만원에서 최대 200만원까지 차등 지원된다.


신청은 본인 또는 부모가 주소지 관할 읍·면 행정복지센터를 직접 방문해야 하며, 접수 시 신청서와 재학증명서 등 관련 서류를 제출해야 한다.

최영일 군수는 "이번 지원사업은 학부모의 경제적 부담을 덜고, 학생들이 학업에 전념할 수 있도록 돕는 제도다"며 "앞으로도 지역 인재들이 마음껏 꿈을 펼칠 수 있는 교육 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[르포] "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포…"계약금 넣겠다" 전화 폭주한 분당[부동산AtoZ] [르포] "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"설마 내 일본여행 때도? 취소해야 하나" 공포…잇따른 강진, 심상치 않다

로보락 왕좌 '흔들'…드리미·에코백스, 한국서 ‘中 로봇청소기 전쟁’

무개념 캠핑? 양양 전기차 충전소에 텐트 치고 반려견 산책까지

취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래

"이게 진짜 만원?"…지역축제 '닭강정' 바가지 논란

평균 연봉 1억에도…짐 싸서 나가는 이곳

손안의 AI슈퍼컴…젠슨황이 머스크·올트먼에게 들고갔다

새로운 이슈 보기