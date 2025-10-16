황정아 "KT 해킹 피해 고객 2000명 증가…불법기지국 4개→20개"

황정아 의원 "KT, 피해자 숨기고 축소"…징벌적 제재 촉구

소액결제 피해자도 약 10명 추가

KT 무단 소액결제 사건의 피해 규모가 당초 알려진 것보다 확대된 것으로 드러났다. 불법 기지국 아이디 수가 4개에서 20개로 늘었고, 불법 기지국에 접속된 인원도 2만2000여명에 달하는 것으로 확인됐다.

16일 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 황정아 더불어민주당 의원에 따르면 KT의 불법 기지국 아이디가 기존 4개에서 20개로 확인됐고, 불법 기지국 접속 인원도 기존 2만30명에서 약 2000명 늘어났다.

무단 소액결제를 당한 피해자도 10명 이내 수준에서 추가로 확인됐다. 불법 기지국에 접속된 피해자의 휴대전화 번호, 국제이동가입자식별정보(IMSI), 국제단말기식별번호(IMEI) 등 민감한 정보가 이미 유출된 점을 감안하면 새로 확인된 2000여명의 개인정보 또한 노출됐을 가능성이 있다는 지적이다.

하지만 KT가 이들에게 불법 기지국 접속 사실을 통보했는지, 개인정보보호위원회에 추가로 신고했는지는 확인되지 않고 있다. KT는 현재까지 피해자 수를 362명으로 집계했으며, 경찰은 지난 13일 기준 220명으로 파악하고 있다.

황 의원은 KT가 발표한 인원 외에도 경찰이 파악한 피해자가 포함돼있어 실제 피해 규모는 더 클 수 있다는 의혹을 제기한 바 있다.

황 의원은 "추가 피해가 없다는 식으로 상황을 모면하려던 KT의 거짓말이 결국 드러났다"면서 "KT의 반복적이고 악의적인 축소, 은폐 행태에 대해 징벌적 제재를 가해야 한다"고 비판했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr



