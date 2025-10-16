본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

광주 광산구, 가을빛 물든 마을 축제 잇따라

호남취재본부 송보현기자

입력2025.10.16 14:45

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

수완동 건강축제·신가동 ‘신난다 신가’ 개최
송정1동 거리무대·첨단1동 기후행동 주간
주민과 상인이 함께 만드는 골목 축제 풍경

가을빛이 완연해진 광산구 곳곳에서 주민들이 함께 어울리는 마을 축제가 열린다. 건강을 챙기고, 먹거리를 나누고, 아이들이 뛰노는 자리까지 이어지며 동네마다 작은 여행지 같은 축제 풍경이 펼쳐진다.

지난해 광주 광산구 수완동 원당산공원에서 열린 ‘수완 건강마을 축제’에서 주민들이 원예 체험 프로그램에 참여하고 있다. 광산구 제공

지난해 광주 광산구 수완동 원당산공원에서 열린 ‘수완 건강마을 축제’에서 주민들이 원예 체험 프로그램에 참여하고 있다. 광산구 제공

AD
원본보기 아이콘

오는 17일 수완동 원당산공원 잔디광장에서는 '수완 건강마을 축제'가 열린다. 혈압·혈당 측정, 운동처방과 영양 상담 등 15개 건강 체험 부스가 운영되고, 원당산 코스 완주와 5,000보 걷기 이벤트가 마련된다. 가을 숲길을 걸으며 건강을 확인하는 자리다.


18일 신가동 본향교회 주차장에서는 '신난다 신가' 축제가 주민들을 맞는다. 에어바운스, 버블쇼, 키다리 아저씨가 아이들을 위한 놀이마당을 꾸미고, 페이스페인팅과 디퓨저 만들기 체험도 이어진다. 주민 노래자랑, 참여 공연, 초청 가수 무대까지 더해져 동네가 온종일 흥겨워진다.

같은 날 송정1동 행정복지센터 앞에서는 '제3회 송정1동 한마음 축제'가 열린다. '차빼고 야장 노(ON)'라는 이름처럼 거리는 무대와 놀이터로 바뀐다. DJ 댄스, 청소년 댄스팀 공연이 이어지고, 상인회가 준비한 '모두의 맥주', '천원야장'에서는 다양한 먹거리를 1,000원에 맛볼 수 있다. 주민이 직접 만든 플리마켓과 경품 추첨도 마련돼 골목에 활기를 더한다.


20~25일엔 첨단1동에서 '기후행동 주간행사&마을축제'가 열린다. 김추령 작가와 함께하는 '게임으로 배우는 기후행동', 자전거 출장 수리소, 청정마을 정원 만들기 등 프로그램이 준비돼 축제는 일주일 동안 이어진다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[르포] "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포…"계약금 넣겠다" 전화 폭주한 분당[부동산AtoZ] [르포] "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"설마 내 일본여행 때도? 취소해야 하나" 공포…잇따른 강진, 심상치 않다

로보락 왕좌 '흔들'…드리미·에코백스, 한국서 ‘中 로봇청소기 전쟁’

무개념 캠핑? 양양 전기차 충전소에 텐트 치고 반려견 산책까지

취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래

"이게 진짜 만원?"…지역축제 '닭강정' 바가지 논란

평균 연봉 1억에도…짐 싸서 나가는 이곳

손안의 AI슈퍼컴…젠슨황이 머스크·올트먼에게 들고갔다

새로운 이슈 보기