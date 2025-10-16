본문 바로가기
삼성자산, 연금투자 가이드북 발간

박형수기자

입력2025.10.16 11:10

삼성자산운용은 연금 투자에 필요한 다양한 정보와 투자 노하우를 안내하기 위해 연금투자 가이드북 'THE READY BOOK. 연금, Kodex하다'를 새롭게 발간한다고 16일 밝혔다.


가이드북은 삼성자산운용 홈페이지에서 확인할 수 있다. 오후 6시에 Kodex ETF 유튜브 채널을 통해 연금투자 웹세미나도 진행한다.

연금투자 가이드북 'THE READY BOOK. 연금, Kodex하다'는 퇴직연금, 개인연금 제도를 활용해 장기 연금투자 전략을 세우고, 변화하는 연금 제도와 시장 환경 속에서 흔들리지 않는 투자 원칙을 세울 수 있도록 안내한다. 연금 투자자들이 가장 궁금해할 만한 내용으로 구성했다.


연금투자 가이드북은 독자에게 연금에 대해 얼마나 준비가 되었는지 질문을 던지는 방식으로 시작해 삼성 Kodex ETF가 투자자들과 함께 연금을 준비해 나가는 동반자 역할임을 강조한다. 연령대별 연금 ETF에 투자하는 방법을 포트폴리오 특징과 함께 소개했으며 미국 대표지수, AI 테마, 차이나 테크, 월배당 등 다양한 테마 상품을 선정해 29개 ETF 라인업을 추천한다.


김도형 삼성자산운용 ETF컨설팅본부장은 "근심 걱정 없는 평안한 은퇴 라이프 준비는 빠를수록 좋다"며 "개인 투자자들이 다양한 Kodex ETF를 활용해 장기적으로 안정적인 연금 포트폴리오를 구축할 수 있도록 최적의 솔루션을 제공하고자 한다"고 소개했다.

삼성자산운용은 연금투자 웹세미나 '연금투자, ARE YOU READY'를 Kodex ETF 유튜브 채널에서 라이브로 진행한다. 실시간 질의응답을 통해 시청자의 궁금증을 해소해 보는 시간으로 구성한다.


박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

