6·27 규제 영향 본격화…9월 가계대출 증가폭 1.1조에 그쳐

이억원 금융위원장이 15일 서울 종로 정부서울청사에서 열린 주택시장 안정화 대책 합동브리핑에 참석, 부동산 대책을 발표하고 있다. 이날 발표에는 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 비롯해 김윤덕 국토교통부 장관, 윤창렬 국무조정실장, 임광형 국세청장이 참석했다. 2025.10.15

올해 9월 전 금융권 가계대출은 전월 대비 1조1000억원 증가하며 전월(+4조7000억원)보다 증가폭이 크게 축소했다. 6·27 대출 규제 이후 약 3개월 간의 시차를 두고 영향이 본격화됐다는 평가다.

금융위원회는 16일 정부서울청사에서 관계부처와 가계부채 점검 회의를 열고 향후 대응방안을 논의했다고 밝혔다.

전 금융권 가계대출은 전월 대비 1조1000억원 증가해 전월(4조7000억원) 대비 크게 감소했. 은행권과 제2금융권 모두 증가폭이 축소됐다.

기타대출도 2조4000억원 감소해 전월(-4000억원) 대비 감소폭이 확대됐다. 이는 신용대출 감소폭이 전월(-3000억원) 대비 확대된 -1조6000억원을 기록한 점 등에 기인한다.

업권별로 보면 은행권 가계대출은 2조원 증가했다. 이는 전월(4조1000억원)보다 증가폭이 축소됐다. 세부적으로 은행 자체 주담대 증가폭이 전월(2조7000억원)보다 줄어든 1조4000억원을 기록했다.

정책성대출은 전월과 유사한 증가폭(+1조1000억원)을 유지했다. 기타대출은 전월(+3000억원) 대비 감소세(-5000억원)로 전환했다.

제2금융권 가계대출은 9000억원 감소해 전월(+6000억원) 대비 감소세로 전환됐다. 상호금융권도 증가폭이(1조2000억원→9000억원) 줄었고, 저축은행은(+300억원→ -500억원) 감소세로 전환했다.

금융위는 주택매매량 감소 등 6·27 대책의 영향이 시차를 두고 본격화되면서 신규 주담대 증가 규모가 줄었다고 분석했다.

금융위는 "최근 수도권 일부 지역을 중심으로 부동산 시장이 과열 양상을 보이며 주택거래량이 일부 증가했다"며 "향후 시차를 두고 가계대출 증가세가 다시 확대될 우려가 있는 만큼, 보다 선제적인 가계대출 관리가 필요한 상황"이라고 강조했다.

특히 "10·15 '대출수요 관리 방안'에 대한 현장점검 등을 통해 대출 현황, 일선 창구 동향 등을 집중 모니터링하는 한편 불법·편법 거래에 대한 조사 등을 면밀히 실시해 이번 조치를 시장에 조기 안착시킬 수 있도록 최선의 노력을 하겠다"라고 밝혔다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



