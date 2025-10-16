교원 빨간펜, '150 독서마라톤' 9기 모집

15주간 150권 읽기 도전
교원 빨간펜은 유초등생을 대상으로 독서 습관 형성을 돕기 위한 총 15주간 150권의 책 읽기 프로젝트 '150 독서마라톤' 9기를 모집한다고 16일 밝혔다.
'150 독서마라톤'은 참여자들의 독서 활동 결과를 거리로 환산해 마라톤 풀코스(42.195km)를 완주하는 형태로 운영한다.
‘150독서마라톤’ 9기 모집 포스터. 교원 빨간펜
모집 기간은 이달 20~30일까지다. 창의융합 영재스쿨 회원이라면 누구나 참여할 수 있다. 참여 방법은 '150 독서마라톤' 앱을 내려받은 뒤 주 5일 출석해 주 10권 독서하고, 미션 활동을 수행하면 된다.
책을 읽으면 창의융합 영재스쿨앱과 자동 연동돼 독서마라톤앱에서 자신이 달린 거리와 위치를 확인할 수 있다. 거리 산정 방식은 ▲독서 ▲출석 ▲부모와의 감정대화 ▲후기 작성으로 이뤄진다. 주 10권 독서 시 권당 200m가 산정된다. 완주한 참여자에게는 완주 특별 보상과 편의점 상품권을 지급한다.
교원 빨간펜 관계자는 "아이들이 다양한 영역의 책을 읽고 미션을 달성하면서 마라톤 풀코스를 완주하는 과정은 독서에 대한 흥미를 키울 뿐 아니라 성취감을 동시에 느낄 수 있다"며 "학부모들은 독서마라톤이 아이들의 활발한 독서 활동과 꾸준한 독서 습관 형성에 큰 도움이 되고 있다고 전하며 만족도가 매우 높다"고 했다.
최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스[단독] "평균 연봉 1억이지만 못 버텨요" 금감원 3... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>