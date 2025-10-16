본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
여성포럼
지식포켓
AK라디오

중기·벤처

"외식업 全과정 자동화"…컨트롤엠, 프리A 투자 유치

이성민기자

입력2025.10.16 09:12

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

25억 규모 투자 유치…누적투자 45억
"AI 기술 고도화 및 글로벌 진출 집중"

인공지능(AI) 푸드테크 기업 컨트롤엠은 프리A 투자 라운드를 통해 총 25억원 규모 투자를 유치했다고 16일 밝혔다.


지난해 12월 트랜스링크인베스트먼트와 엠와이소셜컴퍼니(MYSC)로부터 시드 라운드 투자를 유치한 지 10개월 만에 이뤄진 추가 투자로, 누적 투자액은 45억원이다. 이번 투자 유치를 계기로 컨트롤엠은 AI 기술 고도화로 외식업 종사자가 간단한 채팅만으로 효율적인 의사결정을 할 수 있는 빅데이터 기반 서비스를 강화할 계획이다.

"외식업 全과정 자동화"…컨트롤엠, 프리A 투자 유치
AD
원본보기 아이콘

컨트롤엠은 외식업 운영 전 과정을 디지털화한 외식 사업자 전용 솔루션 '레스토지니(RestoGenie)'를 운영하고 있다. 레스토지니는 발주, 배달, 마케팅 데이터 관리 등 외식업 운영에 필요한 모든 기능을 AI 기반으로 제공한다.

여기에 한식의 맛을 담은 패스트푸드 브랜드 '슬램버거'를 론칭해 지난 5월 강남점에 이어 이달 초 대학로점을 오픈해 운영하고 있다. 슬램버거 강남점에 레스토지니 마케팅 솔루션과 AI 비전 카메라를 적용한 결과, 매출과 이익이 약 두 배로 늘어났고 방문 고객 기준 41%의 구매 전환율을 기록했다고 컨트롤엠은 밝혔다.


레스토지니는 올해 프랜차이즈용 버전으로 먼저 출시한 이후 내년에는 외식 사업자 누구나 이용할 수 있는 B2C(기업·소비자간 거래) 버전으로 업그레이드될 예정이다.


원종관 컨트롤엠 대표는 "이번 투자를 계기로 AI 기술 고도화와 글로벌 시장 진출에 속도를 내 국내를 넘어 전 세계 외식업 사장님들의 든든한 파트너가 되겠다"고 말했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] "평균 연봉 1억이지만 못 버텨요" 금감원 3040 퇴직자 2배 '껑충' [단독] "평균 연봉 1억이지만 못 버텨요" 금감원 3... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'미리 보는 李 정부 부동산 정책 답안지' 민주당 재집권 보고서, '데스노트' 될까 우려

'부모님 장수' 위한다면"000에 모실게요"

취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래

"테이블에 기저귀 버리고 갔다"… 젊은 부부에 분노한 고기집 사장

"상류층 생활 유지해야"…톱스타와 이혼 후 月 3억 요구한 전남편

출근길 '먹통'된 유튜브·유튜브 뮤직…글로벌서 오류 발생

동부지검 파견 백해룡 "불법단체 출근…명퇴 생각도"

새로운 이슈 보기