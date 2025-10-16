"외식업 全과정 자동화"…컨트롤엠, 프리A 투자 유치

25억 규모 투자 유치…누적투자 45억

"AI 기술 고도화 및 글로벌 진출 집중"

인공지능(AI) 푸드테크 기업 컨트롤엠은 프리A 투자 라운드를 통해 총 25억원 규모 투자를 유치했다고 16일 밝혔다.

지난해 12월 트랜스링크인베스트먼트와 엠와이소셜컴퍼니(MYSC)로부터 시드 라운드 투자를 유치한 지 10개월 만에 이뤄진 추가 투자로, 누적 투자액은 45억원이다. 이번 투자 유치를 계기로 컨트롤엠은 AI 기술 고도화로 외식업 종사자가 간단한 채팅만으로 효율적인 의사결정을 할 수 있는 빅데이터 기반 서비스를 강화할 계획이다.

컨트롤엠은 외식업 운영 전 과정을 디지털화한 외식 사업자 전용 솔루션 '레스토지니(RestoGenie)'를 운영하고 있다. 레스토지니는 발주, 배달, 마케팅 데이터 관리 등 외식업 운영에 필요한 모든 기능을 AI 기반으로 제공한다.

여기에 한식의 맛을 담은 패스트푸드 브랜드 '슬램버거'를 론칭해 지난 5월 강남점에 이어 이달 초 대학로점을 오픈해 운영하고 있다. 슬램버거 강남점에 레스토지니 마케팅 솔루션과 AI 비전 카메라를 적용한 결과, 매출과 이익이 약 두 배로 늘어났고 방문 고객 기준 41%의 구매 전환율을 기록했다고 컨트롤엠은 밝혔다.

레스토지니는 올해 프랜차이즈용 버전으로 먼저 출시한 이후 내년에는 외식 사업자 누구나 이용할 수 있는 B2C(기업·소비자간 거래) 버전으로 업그레이드될 예정이다.

원종관 컨트롤엠 대표는 "이번 투자를 계기로 AI 기술 고도화와 글로벌 시장 진출에 속도를 내 국내를 넘어 전 세계 외식업 사장님들의 든든한 파트너가 되겠다"고 말했다.





