휴젤, 스웨덴서 HA 필러 '리볼렉스' 마스터 클래스 개최

정동훈기자

입력2025.10.16 09:11

글로벌 토탈 메디컬 에스테틱 전문 기업 휴젤㈜이 히알루론산(HA) 필러 관계사 아크로스와 함께 스웨덴에서 HA 필러 '리볼렉스(Revolax· 국내 제품명 더채움)'를 알리는 마스터 클래스를 개최했다고 16일 밝혔다. 2020년 스웨덴에 HA 필러 론칭 후 처음 진행한 오프라인 행사다.

휴젤의 스웨덴 '리볼렉스 마스터 클래스'에서 유세프 하파르 박사가 현장 시연을 진행하고 있다. 휴젤

행사는 스톡홀름 근교에 위치한 스웨덴 파트너사 '아스토메드(Astomed)'의 본사에서 열렸으며, 현지 미용성형 분야 의료진 60여명이 참석했다.


이날 연자로 나선 영국 심플리 클리닉(Simply Clinic)의 유세프 하파르 박사(Dr. Youssef Haffar)는 HA 필러 제품 선택법을 비롯해 풀페이스 시술을 위한 해부학적 접근법, 안면 부위별 시술 테크닉 등에 대한 기초 강의를 실시했다.

이어진 현장 시연 세션에선 리볼렉스를 활용한 시술 노하우와 환자 케이스별 맞춤 접근법을 상세히 공유했다. 하파르 박사는 리볼렉스에 대한 풍부한 임상 경험을 바탕으로 실제 적용 사례 중심의 심층적인 인사이트를 제공해 참석자들의 높은 호응을 받았다.


휴젤 관계자는 "리볼렉스는 스웨덴 출시 이후 5년간 현지 의료진들 사이에서 볼류마이징에 특화된 물성과 우수한 안전성을 인정받았다"며 "이번 행사를 계기로 스웨덴 의료진과 학술적 교류를 강화하고 향후 북유럽 지역 전반에서 활발한 영업 마케팅을 전개해 나갈 계획"이라고 말했다.




정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

