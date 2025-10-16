기보, 부산 중구청과 소비경제 활성화 '맞손'

판로확대 등 다양한 상생협력사업 공동 추진

기술보증기금은 부산 중구청과 '내수경기 회복과 지역 활력 제고를 위한 지방 살리기 상생 자매결연'을 체결했다고 16일 밝혔다.

이번 협약은 양 기관이 보유한 사회공헌 역량과 지역 네트워크를 연계해 지역경제 회복을 도모하고 전통시장·특산품·관광자원 등을 활용한 다양한 상생협력 사업을 공동으로 추진하기 위해 마련됐다.

기술보증기금과 부산 중구청이 15일 소비경제 활성화를 위한 자매결연을 체결했다. 박주선 기보 전무(오른쪽에서 세번째)와 최진봉 부산 중구청장(왼쪽에서 네번째)을 포함한 협약 참석자들이 업무협약 후 기념촬영을 하고 있다. 기술보증기금

양 기관은 ▲관계 형성 프로그램 ▲지역홍보 및 관광 활성화 ▲판로 확대를 통한 소비 촉진 ▲전통시장 활성화 등 다양한 분야에서 협력해 나갈 예정이다. 이들은 이번 협약으로 중구청의 청사 이전 및 복합문화체육센터 건립 등 지역 현안과 연계한 시너지 효과도 기대하고 있다.

박주선 기보 전무는 "기보는 지역에 뿌리를 둔 공공기관으로서 앞으로도 지자체와의 협력을 강화해 지역경제 활성화와 사회적 가치 실현에 적극적으로 기여하겠다"고 말했다.





