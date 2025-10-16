본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
여성포럼
지식포켓
AK라디오

중기·벤처

기보, 부산 중구청과 소비경제 활성화 '맞손'

이성민기자

입력2025.10.16 08:26

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

판로확대 등 다양한 상생협력사업 공동 추진

기술보증기금은 부산 중구청과 '내수경기 회복과 지역 활력 제고를 위한 지방 살리기 상생 자매결연'을 체결했다고 16일 밝혔다.


이번 협약은 양 기관이 보유한 사회공헌 역량과 지역 네트워크를 연계해 지역경제 회복을 도모하고 전통시장·특산품·관광자원 등을 활용한 다양한 상생협력 사업을 공동으로 추진하기 위해 마련됐다.

기술보증기금과 부산 중구청이 15일 소비경제 활성화를 위한 자매결연을 체결했다. 박주선 기보 전무(오른쪽에서 세번째)와 최진봉 부산 중구청장(왼쪽에서 네번째)을 포함한 협약 참석자들이 업무협약 후 기념촬영을 하고 있다. 기술보증기금

기술보증기금과 부산 중구청이 15일 소비경제 활성화를 위한 자매결연을 체결했다. 박주선 기보 전무(오른쪽에서 세번째)와 최진봉 부산 중구청장(왼쪽에서 네번째)을 포함한 협약 참석자들이 업무협약 후 기념촬영을 하고 있다. 기술보증기금

AD
원본보기 아이콘

양 기관은 ▲관계 형성 프로그램 ▲지역홍보 및 관광 활성화 ▲판로 확대를 통한 소비 촉진 ▲전통시장 활성화 등 다양한 분야에서 협력해 나갈 예정이다. 이들은 이번 협약으로 중구청의 청사 이전 및 복합문화체육센터 건립 등 지역 현안과 연계한 시너지 효과도 기대하고 있다.

박주선 기보 전무는 "기보는 지역에 뿌리를 둔 공공기관으로서 앞으로도 지자체와의 협력을 강화해 지역경제 활성화와 사회적 가치 실현에 적극적으로 기여하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"여보, 일본 여행 취소할까?"…심상치 않은 잇단 강진에 불안감 확산 "여보, 일본 여행 취소할까?"…심상치 않은 잇단 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'부모님 장수' 위한다면"000에 모실게요"

박지성 부인이 낀 명품반지…"좀 이상한데?" 지인 말에 알아보니 '불량품'

이 차 절대 타지 마세요

새 아파트 샀는데 이게 웬일…스멀스멀 올라온 곰팡이 '하자 보수' 거부?

"대기업 안 다니는데도 부럽다" 연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

"민주당 재집권 보고서 ‘부동산 답안지’였다"…보유세 확 올리나

되살아난 은행권 기술신용대출…9월에만 2.2조 늘려

새로운 이슈 보기