"K팝 넘어 'K' 자체가 통해"…'골든' 빌보드 8주 1위 이재

"아직도 실감이 나지 않아요. 일정이 너무 바빠서 기뻐할 틈도 없어요. 그래도 감사할 뿐이에요."

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'에서 걸그룹 헌트릭스 멤버 루미의 노래를 부른 한국계 미국인 가수 겸 작곡가 이재(EJAE)의 소감이다. 15일 서울 용산구에서 열린 내한 간담회에서 미소를 지으며 "두 달 전만 해도 평범한 작곡가였는데, 갑자기 이렇게 많은 사랑을 받게 돼 신기하고 자랑스럽다"고 밝혔다.

이재가 이 작품에 참여한 이유는 단순했다. "한국 문화를 보여주고 싶었어요. 미국에 중국이나 일본을 다룬 애니메이션은 많지만, 한국은 거의 없었죠. 어릴 때 '한국이 어디 있느냐'고 묻는 아이들이 많았는데, 그게 너무 속상했어요." 그는 "그래서 한국어도 열심히 공부했다"며 "이제는 많은 사람이 한국을 '쿨한 나라'로 인식하게 된 것이 정말 자랑스럽다"고 덧붙였다.

이재가 부른 OST '골든(Golden)'은 영화의 흥행을 넘어 글로벌 음악계에서도 돌풍을 일으켰다. 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'과 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서 8주 연속 1위를 차지하며, K팝 장르로는 전례 없는 기록을 세웠다. 그는 "K팝뿐 아니라 지금은 'K'라는 단어 자체가 전 세계적으로 통한다"며 "한국인이라는 사실이 자랑스럽다"고 했다. "'너 어느 나라 사람이냐'고 물어보면 다들 'K팝을 좋아한다'고 답해요."

OST에는 '골든'뿐 아니라 '하우 잇츠 던(How It's Done)', '테이크다운(Takedown)', '유어 아이돌(Your Idol)' 등 다수 곡이 포함됐다. 작사·작곡·편곡 등 전반에 참여한 이재는 "노래를 일부러 팝스럽게 만들었다"고 말했다. "헌트릭스가 실제로 현실 세계에서 데뷔한 걸그룹처럼 보이게 하고 싶었어요."

인기에 힘입어 '골든'은 현재 그래미 어워즈 '올해의 레코드(Record of the Year)'와 '올해의 노래(Song of the Year)' 등 주요 부문에 출품됐다. 그는 "너무 받고 싶어요. OST뿐 아니라 다른 부문에서도 인정받는다면 정말 영광일 것 같아요"라며 웃었다.

차기 협업 희망 아티스트를 묻자 그는 잠시 생각하더니 "에스파와 함께해보고 싶어요. 음악적으로 잘 어울릴 것 같아요"라고 답했다. 이어 "방탄소년단(BTS)도 너무 좋다. 특히 정국은 노래를 정말 잘한다"며 "언젠가 함께 작업할 수 있다면 영광일 것"이라고 말했다.

이재는 미국과 한국을 오가며 활동 중이다. 그는 "앞으로도 한국인의 정서와 정체성을 음악으로 전하고 싶다"며 "K팝의 세계가 더 넓어질 수 있도록 다리 역할을 하고 싶다"고 포부를 밝혔다.





