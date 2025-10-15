대구보훈청-경북고, ‘광복 100주년을 향한 타임캡슐 봉입식’ 개최

경북고등학교는 15일 교내에서 '광복 100주년을 향한 타임캡슐 봉입식'을 열었다.

이번 행사는 광복 100주년을 맞이할 미래 세대에게 독립운동 정신과 광복의 의미를 되새기고, 올바른 공동체 의식과 나라사랑 가치를 계승하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 김종술 대구지방보훈청장, 구교석 경북고 교장, 학교 관계자와 재학생 등이 참석해 광복 80주년을 축하하고 미래 세대에게 전할 나라사랑 메시지를 나눴다.

20년 뒤인 광복 100주년에 개봉될 타임캡슐에는 재학생들의 영상과 사진, 학생회 물품, 경북고 출신 야구 선수의 사인볼 등 학생들이 직접 선정한 다양한 아이템이 담겼다.

'광복 100주년을 향한 타임캡슐 봉입식'은 국가보훈부가 광복 80주년을 맞아 추진하는 청소년 보훈교육 프로그램으로, 올해 전국 100개 학교를 대상으로 진행 중이다.

김종술 대구지방보훈청장은 "이번 타임캡슐 봉입식이 학생들이 보훈의 가치를 일상 속에서 체득하는 계기가 되길 바란다"며 "청소년들이 역사를 올바르게 이해하고 나라사랑 정신을 이어갈 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자



