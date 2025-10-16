'저소득 고령층' 법인계좌 만들어 보이스피싱 자금 세탁한 일당

저소득 고령층을 모집해 유령법인을 설립한 뒤 개설한 대포통장으로 보이스피싱 피해금 약 1200억원을 세탁한 범죄조직이 경찰에 붙잡혔다.

서울경찰청 형사기동대는 범죄단체활동 등 혐의로 피의자 31명을 검거하고 이 중 부자 관계인 국내 총책 A·B씨 등 6명을 구속 송치했다고 16일 밝혔다. 사진은 저소득 고령층을 모집해 만든 유령법인의 대포통장. 서울경찰청

서울경찰청 형사기동대는 범죄단체활동 등 혐의로 피의자 31명을 검거하고 이 중 부자 관계인 국내 총책 A·B씨 등 6명을 구속 송치했다고 16일 밝혔다.

경찰에 따르면 이들은 2019년 10월부터 올해 4월까지 저소득 고령층을 모집해 114개의 유령법인을 설립, 총 485개의 대포통장을 만들어 보이스피싱 피해금 1228억원을 세탁한 혐의를 받는다.

경찰 조사 결과, 이들은 경남 지역의 수입이 없는 고령층을 대상으로 "월급식으로 수당을 주겠다"며 모집한 뒤 법인 명의자로 만들었다. 조직 이탈 방지 차원에서 월 150만~200만원의 급여와 명절 상여금을 지급하기도 했다. 이 과정에서 법인 명의자들도 과거 직장동료, 지인에게 법인을 세우면 돈을 받을 수 있다며 영입하기도 했다.

고액의 현금을 출금할 땐 은행의 의심을 피하기 위해 회사 직원으로 가장한 중간책이 유령법인 명의자와 함께 은행을 방문해 정상적인 법인 거래로 가장하는 치밀함도 보였다.

경찰은 현금·수표·귀금속 등 약 2억8000만원을 압수하고, 범죄수익금 34억원 상당을 기소 전 추징보전 조치했다. 또 대포통장에 남아 있는 42억원에 대해서도 몰수를 추진 중이다. 아울러 경찰은 필리핀에서 범죄 피해금 세탁을 지시한 해외 총책 C씨에 대해서도 인터폴 적색·은색 수배 조치했다.

경찰 관계자는 "안정적 수익을 미끼로 통장을 빌려주거나 법인을 설립해주는 행위는 보이스피싱에 악용될 수 있다"며 "보이스피싱 등 모든 다중피해 사기 범행에 필수적으로 개입된 범죄수익 자금세탁 조직을 지속적으로 단속하고 범죄를 통한 수익금에 대해서는 끝까지 추적해 기소 전 몰수·추징하겠다"고 말했다.





변선진 기자



