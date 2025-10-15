코웨이, 日 ‘2025 굿 디자인 어워드’ 본상 수상

인버터 제습기 23ℓ, 콤팩트한 디자인과 사용자 중심 디테일로 호평

코웨이는 '2025 일본 굿 디자인 어워드'에서 본상(Winner)을 수상하며 글로벌 디자인 경쟁력을 인정받았다고 15일 밝혔다.

굿 디자인 어워드는 일본디자인진흥원(JDP)이 주관하는 일본 최고 권위의 국제 디자인 공모전이다. 독일의 iF, 레드닷, 미국의 IDEA 디자인 어워드와 함께 세계 4대 디자인상으로 꼽힌다. 이번 수상으로 코웨이는 올해 세계 4대 디자인상을 모두 석권했다.

수상작 '인버터 제습기 23ℓ'는 콤팩트한 사이즈에도 하루 최대 23ℓ의 강력한 제습량을 구현한다. 기존 모델 대비 약 3배 빠른 속도로 약 30분 만에 쾌적 습도에 도달하며, 6.1ℓ의 대용량 물통을 탑재해 물통 비움 횟수를 줄인 것이 특징이다.

코웨이는 이 제품이 깔끔하고 간결한 형태에 중간 분할선을 더해 심미성을 높였으며, 부드러운 아이보리와 베이지 컬러로 어떤 공간에도 자연스럽게 어울린다고 설명했다.

또 조작부의 크기를 확대하고 직관적인 인터페이스를 적용해 사용 편의성을 높였다. 측면 물통은 한 손으로 쉽게 탈부착 가능하며, 360° 회전 바퀴와 히든 핸들, 전원선 보관부 등 사용자 중심의 디테일을 더한 점도 높이 평가받았다.

황진상 코웨이 디자인랩 연구소장은 "코웨이는 심미적으로 만족감을 주는 동시에 사용자의 편의성을 높이는 디자인을 추구한다"며 "앞으로도 혁신적인 디자인으로 고객의 일상에 새로운 경험을 제공하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>