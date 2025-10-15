김진태 지사 "강원도가 대한민국 반도체 인력 양성의 중심 될 것"

강원도, 2029년까지 AI·반도체 융합 전문인력 450명 양성

강원대 미래도서관, AI·반도체 융합 전문인력 양성교육 발대식

한국전자통신연구원·한국생산성본부·강원대학교와 업무협약

강원특별자치도(도지사 김진태)는 15일 강원대학교 미래도서관에서 'AI·반도체 융합 전문인력 양성교육' 발대식을 개최하고 2029년까지 전문인력 450명을 양성한다고 밝혔다.

김진태 강원특별자치도지사 등 참석자들이 15일 강원대학교 미래도서관에서 'AI·반도체 융합 전문인력 양성교육' 발대식을 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 강원특별자치도 제공

발대식에는 김진태 강원특별자치도지사를 비롯하여 주관대학인 강원대학교 정재연 총장, 참여기관인 한국전자통신연구원(ETRI) 방승찬 원장 및 한국생산성본부(KPC) 박성중 회장 등 관계 기관장이 참석해 자리를 빛냈다.

이번 'AI·반도체 융합 전문인력 양성교육'은 한국전자통신연구원(ETRI)과 한국생산성본부(KPC) 등 국내 최고 수준의 기관이 참여하는 사업으로 2029년까지 5년간 추진될 예정이다.

아울러, 도와 강원대학교, 한국전자통신연구원, 한국생산성본부는 AI·반도체 산업 생태계 조성을 위해 인적·물적 역량을 공유하고, 국비 신규사업 발굴과 기업유치 및 전문인력 양성 등을 지속적으로 추진하기로 협약을 체결했다.

10월부터 추진되는 한국생산성본부(KPC)의 'DSAC(데이터사이언티스트 능력인증 자격) 및 AI 시스템 반도체 Cluster ASAT(인공지능 시스템 반도체 응용 전문가 자격)' 교육은 AI 기반 데이터 사이언티스트를 효과적으로 양성하고 인공지능 시스템 반도체 응용 전문가를 양성하는 교육으로, 향후 6주간 온라인 교육(6개 과정, 180시간)으로 진행된다.

김진태 강원특별자치도지사가 15일 강원대학교 미래도서관에서 'AI·반도체 융합 전문인력 양성교육' 발대식에 참석해 인사말을 하고 있다. 강원특별자치도 제공

교육을 수료한 학생에게는 한국생산성본부(KPC)에서 발급하는 수료증이 수여되며, 교육 수료 후 자격?인증 테스트를 통과한 교육생은 2종(DSAC, ASAT)의 자격증을 취득하게 된다.

2026년부터는 한국전자통신연구원(ETRI)의 반도체 설계를 위한 'Embedded SW 맞춤형 교육'과 병행 추진해 연간 100명의 전문인력 양성을 목표로 추진할 예정이다.

주관대학인 강원대학교는 지난 9월 15일부터 26일까지 12일간 도내 대학생 및 휴학생, 취업준비생을 대상으로 교육생을 모집했으며, 공모 결과 목표 인원 50명을 초과한 55명의 교육생을 선발했다.

올해 처음 시작하는 교육임에도 불구하고 도내 학생들의 관심이 뜨거웠으며, 신청 학생 중 3~4학년의 대학생 및 대학원생, 취업준비생이 40명(73%)으로 취업을 준비하고 있는 학생들에게 보다 많은 관심을 받고 있는 것으로 확인됐다.

김진태 강원특별자치도지사(왼쪽)이 정재연 강원대학교 총장, 방승찬 한국전자통신연구원(ETRI) 원장, 박성중 한국생산성본부(KPC) 회장이 AI·반도체 산업 생태계 조성을 위해 협약을 체결하고 있다. 강원특별자치도 제공

김진태 강원특별자치도지사는 "오늘로 반도체 분야 10번째 국책사업이 본격적으로 시작된다"며 "현재까지 총 2300억원 규모의 사업비가 투자되고 있으며, 강원대학교는 10개 사업 중 반도체 공동연구소, 특성화 대학 등 4개 사업에 참여하고 있다"고 밝혔다.

이어 "오늘 한국생산성본부(KPC)까지 함께 하면서 강원도가 대한민국 반도체 인력양성의 중심지로 자리매김할 것으로 기대한다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



