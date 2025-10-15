본문 바로가기
대전시, 국민 간식 '꿈돌이 곤약쫀득이' 출시

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.10.15 11:27

지역 전통 웰빙 간식...11월 중 판매 예정

사진=모석봉 기자

사진=모석봉 기자

국민 간식 '꿈돌이 곤약쫀득이'가 출시됐다.


대전시가 15일 시청 10층 응접실에서 대전관광공사, 이지팩토리와 함께 전통과자 쫀득이 출시를 위한 공동브랜딩 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 관광·굿즈·식품을 잇는 대전형 도시브랜드 확장 전략의 하나로, 청결한 공정과 안전 기준(HACCP) 기반의 '클린 리부트'로 추억 간식의 이미지를 한 단계 끌어올리게 된다.


과거 일부 제품의 비위생 이슈로 오해를 받았던 '쫀득이'는 오늘날 HACCP 인증을 갖춘 정식 식품제조업체에서 표준화된 위생관리로 생산되는 간식으로 재평가되고 있다.


특히 예능 프로그램 등을 통해 '인기 연예인 최애 간식'으로도 회자되며 대중적 관심을 이어온 가운데, 대전시는 지역 기업과의 협업을 통해 이 간식을 웰빙·로컬·브랜딩의 가치로 재해석할 계획이다.

이지팩토리는 대전 대덕구 평촌동에 위치한 식품 제조업체로 현미, 찰보리, 옥수수 등 곡물을 활용해 꿈돌이 쫀득이를 생산할 예정이다.


사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

이장우 대전시장은 "남녀노소 누구나 안심하고 즐길 수 있는 웰빙 전통 간식을 지역기업과 함께 선보일 것"이라며 "라면·막걸리·호두과자에 이어 로컬 F&B 라인업을 다변화해 대전의 경쟁력을 키우겠다"고 전했다.


'꿈돌이 곤약쫀득이'는 11월 중 꿈돌이와 대전여행, 꿈돌이 하우스, TJ마트 등 대전 내 공공 판로처 및 자사 유통망 중심으로 우선 판매될 예정이다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
